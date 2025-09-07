Виконають план: в ГУР назвали кількість солдатів, яких завербувала РФ з початку року
Російські окупанти наразі змогли призвати до армії близько 280 тисяч одиниць живої сили з початку року. Щомісяця росіяни призивають до армії 35 тисяч одиниць особового складу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скибицького "Укрінформу".
За його словами, зараз є всі ознаки того, що до кінця року Росія виконає виставлений для себе план з рекрутингу до війська. Можливості РФ базуються на двох китах - фінансах та пропаганді.
"Росія набирає кожного місяця мінімум 35 тисяч військовослужбовців. За нашими даними, станом на 1 вересня 2025 року Кремль призвав за контрактом близько 280 тисяч військовослужбовців", - сказав Скібіцький.
Він нагадав, що Росія заманює особовий склад до армії великими виплатами. Зараз це в середньому два мільйони рублів за підписання першого контракту.
"Тож є всі ознаки того, що до кінця року вони повністю виконають план із рекрутингу", - резюмував він.
Зазначимо, що "контрактники-розхідники" - це тільки частина російського резерву живої сили. Врешті-решт, вважає керівник ГУР МО України Кирило Буданов, Російська Федерація може знову провести мобілізацію і це є серйозною загрозою.
Нагадаємо, днями в Центрі Національного опору заявили, що в Росії планують збільшити темпи мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, ворог робитиме ставку на примус строковиків і шантаж затриманих та ув'язнених.
Крім того, Центр протидії дезінформації нещодавно зазначав, що в Росії заговорили про плани створення "військ з геймерів", які нібито можуть швидше навчитися керувати дронами. Але насправді за цим стоїть процес прихованої мобілізації.