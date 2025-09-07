ua en ru
Нд, 07 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Виконають план: в ГУР назвали кількість солдатів, яких завербувала РФ з початку року

Україна, Неділя 07 вересня 2025 18:41
UA EN RU
Виконають план: в ГУР назвали кількість солдатів, яких завербувала РФ з початку року Фото: заступник керівника ГУР МО Вадим Скібіцький (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Російські окупанти наразі змогли призвати до армії близько 280 тисяч одиниць живої сили з початку року. Щомісяця росіяни призивають до армії 35 тисяч одиниць особового складу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадима Скибицького "Укрінформу".

За його словами, зараз є всі ознаки того, що до кінця року Росія виконає виставлений для себе план з рекрутингу до війська. Можливості РФ базуються на двох китах - фінансах та пропаганді.

"Росія набирає кожного місяця мінімум 35 тисяч військовослужбовців. За нашими даними, станом на 1 вересня 2025 року Кремль призвав за контрактом близько 280 тисяч військовослужбовців", - сказав Скібіцький.

Він нагадав, що Росія заманює особовий склад до армії великими виплатами. Зараз це в середньому два мільйони рублів за підписання першого контракту.

"Тож є всі ознаки того, що до кінця року вони повністю виконають план із рекрутингу", - резюмував він.

Зазначимо, що "контрактники-розхідники" - це тільки частина російського резерву живої сили. Врешті-решт, вважає керівник ГУР МО України Кирило Буданов, Російська Федерація може знову провести мобілізацію і це є серйозною загрозою.

Нагадаємо, днями в Центрі Національного опору заявили, що в Росії планують збільшити темпи мобілізації українців на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, ворог робитиме ставку на примус строковиків і шантаж затриманих та ув'язнених.

Крім того, Центр протидії дезінформації нещодавно зазначав, що в Росії заговорили про плани створення "військ з геймерів", які нібито можуть швидше навчитися керувати дронами. Але насправді за цим стоїть процес прихованої мобілізації.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГУР Війна в Україні
Новини
Зеленський після масованої атаки РФ: світ має змусити Кремль зупинитися
Зеленський після масованої атаки РФ: світ має змусити Кремль зупинитися
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії