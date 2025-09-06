Поляки заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині": кого стосуються обмеження
Польські мітингувальники частково заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині" на польсько-українському кордоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДПСУ.
"Сьогодні о 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед ПП "Медика" (навпроти українських "Шегинь"). Обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше 6 годин", - зазначили у Держприкордонслужбі.
Зазначається, що для легкових авто та автобусів рух без змін. У черзі на виїзд з України зареєстрована 681 вантажівка, на в’їзд перебуває близько 100, які вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці, їхньому оформленню нічого не завадить.
"Акція мітингувальників проходить за кілометр від польського пункту пропуску. Про будь-які зміни чи ускладнення руху повідомимо додатково", - додали у ДПСУ.
Протести польських фермерів
Нагадаємо, що взимку та весною 2024 року поляки активно перекривали кордон з Україною, через що утворювались багатокілометрові затори.
Окрім того, польські фермери блокували один із пунктів пропуску зі Словаччиною. Фермери стверджують, що протест розпочався через те, що саме цими дорогами до Польщі заїжджає агропродукція з України та Росії.
Згодом повідомлялось, що польська влада підписала угоду з фермерами про дотації за тимчасове закриття кордону з Україною для транзиту деяких сільськогосподарських продуктів.