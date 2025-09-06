Поляки заблокували пункт пропуску "Медика-Шегині": кого стосуються обмеження

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДПСУ.

"Сьогодні о 12:50 польські мітингувальники перекрили рух перед ПП "Медика" (навпроти українських "Шегинь"). Обмеження стосуються лише вантажівок і можуть тривати щонайменше 6 годин", - зазначили у Держприкордонслужбі.

Зазначається, що для легкових авто та автобусів рух без змін. У черзі на виїзд з України зареєстрована 681 вантажівка, на в’їзд перебуває близько 100, які вже знаходяться на спеціально облаштованій стоянці, їхньому оформленню нічого не завадить.

"Акція мітингувальників проходить за кілометр від польського пункту пропуску. Про будь-які зміни чи ускладнення руху повідомимо додатково", - додали у ДПСУ.