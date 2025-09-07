США пригрозили Росії "повним колапсом": міністр фінансів розповів про наступні кроки
США готові посилити економічний тиск на Росію. Однак для цього необхідна підтримка європейських союзників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву репортера з питань економічної політики в The New York Tisme Алана Рапопорта.
За даними репортера, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в інтерв'ю, що США готові посилити тиск на Росію, але є умова.
"Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери пішли за нами", - сказав глава Мінфіну США.
Він додав, що введення додаткових другорядних санкцій і мит для країн, які купують російську нафту, може призвести економіку Росії до "повного колапсу" і змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.
Санкції проти Росії
Зауважимо, що лиш вчора президент України Володимир Зеленський наголосив, що Росію потрібно підштовхнути до миру і ключем до цього, на його думку, є саме об'єднані зусилля Європи та США. Зокрема - санкції та тарифи.
Крім цього ще 5 вересня, Associated Press повідомило, що команда європейських чиновників вже цього понеділка зустрінеться із представниками США, щоб обговорити різні форми економічного тиску на Росію, включаючи нові санкції.
Поінформоване джерело, на яке посилається ЗМІ, повідомило, що міністр фінансів Скотт Бессент вже поговорив про це з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.
Варто додати, що президент Європейської ради Антоніу Кошта на спільній пресконференції з президентом Зеленським в Ужгороді також заявив, що в Брюсселі вже стартувала робота над новим пакетом обмежень, а європейська команда прямує до Вашингтона для координації з американськими партнерами.