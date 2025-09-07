США пригрозили Росії "повним колапсом": міністр фінансів розповів про наступні кроки

США готові посилити економічний тиск на Росію. Однак для цього необхідна підтримка європейських союзників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву репортера з питань економічної політики в The New York Tisme Алана Рапопорта.

За даними репортера, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив в інтерв'ю, що США готові посилити тиск на Росію, але є умова.

"Ми готові посилити тиск на Росію, але нам потрібно, щоб наші європейські партнери пішли за нами", - сказав глава Мінфіну США.

Він додав, що введення додаткових другорядних санкцій і мит для країн, які купують російську нафту, може призвести економіку Росії до "повного колапсу" і змусити російського диктатора Володимира Путіна сісти за стіл переговорів.