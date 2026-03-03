Дістали і там? Російський газовий танкер спалахнув у Середземному морі
У Середземному морі горить російській танкер Arctic Metagaz, який перевозить зріджений природний газ (ЗПГ). Судно перебуває під санкціями США та Британії, а причиною інциденту могла стати атака морського дрона.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Пожежа в морі та невідома доля екіпажу
За даними джерел у сферах судноплавства та морської безпеки, російський танкер під прапором РФ загорівся у вівторок, 3 березня. Доля екіпажу судна наразі залишається невідомою.
Згідно з даними платформи MarineTraffic, востаннє судно повідомляло про своє місцеперебування в понеділок - тоді воно проходило поблизу узбережжя Мальти.
Фото: Російський газовий танкер спалахнув у Середземному морі (marinetraffic.com)
Підозра на атаку дрона
Одне з джерел агентства повідомило, що судно могло бути атаковане військовим морським дроном. У проведенні цієї операції підозрюють Україну, проте офіційних доказів цього наразі не надано.
Відзначимо, що танкер Arctic Metagaz входить до переліку суден, на які накладено санкції США та Великої Британії через зв'язки з російським енергетичним сектором.
Тіньовий флот РФ
Бельгія створила прецедент, вперше перехопивши танкер російського "тіньового флоту" 1 березня. Судно було конвойоване до порту Зебрюгге для подальшого арешту.
До рейду залучили 93 військовослужбовців, службових собак та сили ВМС Франції. Після висадки на борт інспектори викрили класичну схему "тіньового флоту": судно використовувало фальшиві документи та йшло під підробленим прапором іншої держави.
Президент України Володимир Зеленський схвально відгукнувся про цю операцію, охарактеризувавши затримане судно як "плавучий гаманець Москви". Глава держави також закликав країни ЄС не обмежуватися арештами, а переходити до конфіскації таких танкерів та використання їхніх ресурсів для зміцнення європейської безпеки.