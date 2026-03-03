Дістали і там? Російський газовий танкер спалахнув у Середземному морі

У Середземному морі горить російській танкер Arctic Metagaz, який перевозить зріджений природний газ (ЗПГ). Судно перебуває під санкціями США та Британії, а причиною інциденту могла стати атака морського дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Пожежа в морі та невідома доля екіпажу

За даними джерел у сферах судноплавства та морської безпеки, російський танкер під прапором РФ загорівся у вівторок, 3 березня. Доля екіпажу судна наразі залишається невідомою.

Згідно з даними платформи MarineTraffic, востаннє судно повідомляло про своє місцеперебування в понеділок - тоді воно проходило поблизу узбережжя Мальти.

Фото: Російський газовий танкер спалахнув у Середземному морі (marinetraffic.com)

Підозра на атаку дрона

Одне з джерел агентства повідомило, що судно могло бути атаковане військовим морським дроном. У проведенні цієї операції підозрюють Україну, проте офіційних доказів цього наразі не надано.

Відзначимо, що танкер Arctic Metagaz входить до переліку суден, на які накладено санкції США та Великої Британії через зв'язки з російським енергетичним сектором.