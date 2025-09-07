Рекорд по дронах та атака по Кабміну: що наразі відомо про обстріл Києва, Одеси та інших міст

Російська Федерація цієї ночі завдала масованого удару по українських містах. Росіяни застосували понад 800 засобів ураження. Вибухи лунали у Києві, Одесі, Кривому Розі та Кременчуку.

РБК-Україна розповідає, що наразі відомо про наслідки однієї з наймасовіших російських атак.

Головне:

росіяни запустили 810 дронів та 13 ракет;

відомо про жертви у Києві;

вперше було атаковано Кабмін у центрі столиці.

Чим били росіяни

За даними Повітряних сил, ворог цієї ночі застосував 823 засоби повітряного нападу:

810 ударних дронів типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Курськ, Брянськ, Міллерово, Орел, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ (РФ), Гвардійське, Чауда (Крим);

9 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської області;

4 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23 із Криму.

Протиповітряна оборона знешкодила 751 ворожу ціль - 747 "Шахедів" і дронів-імітаторів різних типів, а також 4 крилаті ракети "Іскандер-К".

"Зафіксовано влучання 9 ракет та 56 ударних БпЛА на 37 локаціях, падіння збитих (уламки) на 8 локаціях", - повідомили Повітряні сили.



Президент Володимир Зеленський повідомив, що станом на 14:30 відомо про чотирьох загиблих в Україні внаслідок атаки РФ. Понад 44 людини отримали поранення.

Київ

Внаслідок обстрілу у столиці зафіксовані руйнування у Святошинському, Дарницькому та Печерському районах. Наразі відомо про двох загиблих та 20 постраждалих унаслідок атаки РФ, серед них - поліцейські.

Також відомо, що загиблі - це жінка та її тримісячний син, у батька - важкі поранення.

У Святошинському районі було влучання у 16-поверховий будинок. Також у дев'ятиповерховому будинку сталася пожежа з шостого по дев'ятий поверхи - там часткове руйнування перекриттів.

Фото: РФ атакували дев'ятиповерхівку у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)

Цієї ночі росіяни вперше з початку війни атакували будівлю Кабміну - там виникла пожежа, на місці події працюють рятувальники. Судячи з фото з місця події, для гасіння пожежі залучили вертоліт ДСНС

"Вперше через ворожу атаку пошкоджена будівля Уряду, дах і верхні поверхи. Рятувальники гасять пожежу. Дякую їм за роботу", - зазначила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

Одеса

В Одесі цієї ночі під час обстрілу було пошкоджено багатоповерхівку та Палац спорту - постраждали 3 людини.

Наразі відомо, що займання у 9-поверхівці, складській будівлі та авто - рятувальники ліквідували пожежі. Однак їх роботу ускладнювали повторні сигнали повітряної тривоги.

Кривий Ріг

Цієї ночі місто зазнало декількох хвиль атак. Під час першої ворог ракетами вдарив по будинкам та об'єктам транспортної і міської інфраструктури. А вже через декілька годин окупанти повторно вдарили ракетами по Кривому Рогу і вразили об'єкт інфраструктури, який пошкодили під час першої хвилі атаки.