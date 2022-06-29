Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, а Медведев угрожает Третьей мировой войной: новости за 28 июня

Украина требует исключить Россию из Генассамблеи и Совбеза ООН, Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев угрожает Третьей мировой войной за попытку "посягнуть" на Крым. Подробнее о том, что произошло во вторник, 28 июня - в материале РБК-Украина.

Война России против Украины: последние новости

Украина требует исключить Россию из Генассамблеи и Совбеза ООН

Российская Федерация должна быть исключена из Генеральной ассамблеи и Совета безопасности ООН, поскольку нарушает обязательство поддерживать мир. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского к участникам заседания Совбеза ООН.

Зеленский подчеркнул, что Россия остается в ООН и имеет место постоянного члена в Совбезе только лишь из-за недальновидности политиков в конце холодной войны.

Оккупанты похитили мэра Херсона

Российские оккупанты похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева Об этом заявила его советница Галина Ляшевская. "Они забрали Колихаева Игоря", - написала она в Facebook.

Как сообщалось, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань ранее заявил, что сообщения о похищении людей российскими оккупантами приходят из почти всех временно оккупированных мест. При этом российские войска используют некие списки.

Ракетный удар по Кременчугу: показали видео с камер наблюдения

В сети появилось видео с камер наблюдения в момент ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге 27 мая.

Напомним, накануне российские войска нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Сейчас известно о 20 погибших в результате удара и 59 пострадавших.

Медведев угрожает Третьей мировой войной за попытку "посягнуть" на Крым

Если Украина вступит в НАТО и будет пытаться вернуть оккупированный Крым, то в мире может начаться Третья мировая война. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, вступление Швеции и Финляндии в НАТО ничем России не грозит, а вот якобы присоединение Украины к Альянсу "на порядок опаснее".

В Британии заявили о "реальной угрозе" выхода войны за пределы Украины

В Британии считают, что президент РФ Владимир Путин может не ограничится своим нападением на Украину. Об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

"Существует очень реальная опасность того, что Владимир Путин нападет за пределами Украины", - заявил Уоллес. По его словам, сейчас Россия представляет "прямую и неотложную" угрозу для всех стран Европы.

Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО на саммите: подписан меморандум

Турция не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Стороны договорились подписать соответствующий меморандум.

Согласно меморандуму, Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.

Костюк в волевом стиле прошла первый раунд Уимблдона-2022

Украинская теннисистка Марта Костюк одолела британку Кэти Суон в трех сетах и пробилась во второй круг Уимблдонского турнира.

Подробности – в материале РБК-Украина.

Часть Украины зальет дождями, а другую - раскалит до +35

Погода в Украине продолжит испытывать жарой некоторые области, а в других - ожидаются сильные дожди. Такой будет ситуация 29-го июня, но уже скоро температура воздуха снизится.

Что будет дальше с погодой - читайте в материале Styler.