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Оккупанты похитили мэра Херсона: что известно

Новина українською →
Херсон, Вторник 28 июня 2022 11:56
Оккупанты похитили мэра Херсона: что известно Фото: мэр Херсона Игорь Колыхаев (khersonci.com.ua)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты похитили мэра Херсона Игоря Колыхаева

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление его советницы Галины Ляшевской.

"Они забрали Колихаева Игоря", - написала она в Facebook.

Как сообщалось, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань ранее заявил, что сообщения о похищении людей российскими оккупантами приходят из почти всех временно оккупированных мест. При этом российские войска используют некие списки.

Напомним, ранее мэр оккупированного Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что у оккупантов есть информация на местных активистов и военных.

Отметим, в апреле в Херсоне российские оккупанты похитили бывшего главу Херсонской областной государственной администрации Андрея Путилова.

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