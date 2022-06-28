Россия нанесла ракетный удар по Днепру
Иллюстративное фото: Россия нанесла ракетный удар по Днепру (Getty Images)
Российские военные атаковали Днепр ракетами. Жителей просят оставаться в укрытиях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.
Он заявил о "прилетах" по Днепру сегодня, 28 июня, вечером. Больших подробностей чиновник пока не раскрыл.
Филатов напомнил, что публиковать фото и видео с места происшествия запрещено.
Напомним, сегодня, 28 июня, жители Синельниковского района Днепропетровской области и Днепра услышали взрыв.
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