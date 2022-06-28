Россия нанесла ракетный удар по Днепру

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова .

Он заявил о "прилетах" по Днепру сегодня, 28 июня, вечером. Больших подробностей чиновник пока не раскрыл.

Филатов напомнил, что публиковать фото и видео с места происшествия запрещено.