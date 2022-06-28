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Медведев угрожает Третьей мировой войной за попытку "посягнуть" на Крым

Новина українською →
Москва, Вторник 28 июня 2022 11:10
Медведев угрожает Третьей мировой войной за попытку "посягнуть" на Крым Фото: заместитель главы Совбеза РФ и экс-президент РФ Дмитрий Медведев (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Если Украина вступит в НАТО и будет пытаться вернуть оккупированный Крым, то в мире может начаться Третья мировая война

Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на его интервью газете "Аргументы и факты".

По его словам, вступление Швеции и Финляндии в НАТО ничем России не грозит, а вот якобы присоединение Украины к Альянсу "на порядок опаснее".

"Для нас Крым - часть России. И это-навсегда. Любая попытка посягнуть на Крым - это объявление войны нашей стране. И если это делает страна, входящая в НАТО, это конфликт со всем Североатлантическим альянсом. Третья мировая война. Тотальная катастрофа", - заявил Медведев.

Отметим, постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева допустила, что возврата Крыма, который сейчас временно оккупирован Россией, возможен и военным путем, ведь с 24 февраля подходы к этому вопросу изменились.

Напомним, недавно глава Минобороны Алексей Резников заявил, что оружие от союзников поможет Украине вернуть оккупированные Россией территории, включая Крым и сказал, на каком этапе это может произойти.

Ранее допустили в украинский разведке, что до конца года ВСУ могут как минимум зайти на территорию временно оккупированного полуострова.

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