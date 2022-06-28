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Ракетный удар по Кременчугу: показали видео с камер наблюдения

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Кременчуг, Вторник 28 июня 2022 15:19
Ракетный удар по Кременчугу: показали видео с камер наблюдения Фото: появилось видео с камер наблюдения во время удара по Кременчугу (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Елизавета Драбкина

В сети появилось видео с камер наблюдения в момент ракетного удара россиян по торговому центру в Кременчуге 27 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pravda Gerashchenko.

Так, вчера, 27 мая, российские войска нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

Сейчас известно о 20 погибших в результате удара и 59 пострадавших.

Напомним, оккупанты выпустили две ракеты по Кременчугу. Круговое отклонение таких ракет составляет 600 метров.

К тому же, правоохранители установили имена российских летчиков, которые совершили удар.

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