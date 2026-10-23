Громовідвід для Зеленського. Що зробив Корецький за 100 днів у Кабміні та хто ним незадоволений

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Перші 100 днів Кабміну Сергія Корецького припали на період жорсткої, навіть за українськими мірками, турбулентності. Новий прем'єр регулярно озвучує непопулярні рішення, але зберігає з президентом нормальні стосунки.

Про те, чим стиль роботи Корецького відрізняється від Юлії Свириденко, як його оцінюють у Верховній Раді та на Банковій і чи все гладко всередині самого уряду – читайте в матеріалі журналіста РБК-Україна Мілана Лєліча.

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Жорсткий стиль: Сергій Корецький керує Кабміном без "гри в політику", сфокусований на KPI, термінах та вирішенні прикладних проблем.

Сергій Корецький керує Кабміном без "гри в політику", сфокусований на KPI, термінах та вирішенні прикладних проблем. Роль "громовідводу": У прем'єра нормальні стосунки з Володимиром Зеленським, але саме на Корецького лягає негатив від озвучування непопулярних та складних рішень.

У прем'єра нормальні стосунки з Володимиром Зеленським, але саме на Корецького лягає негатив від озвучування непопулярних та складних рішень. Бюджетна криза та депутати: Уряду довелося урізати некритичні витрати через дірки у бюджеті, що викликало напругу з парламентом та мерами.

Уряду довелося урізати некритичні витрати через дірки у бюджеті, що викликало напругу з парламентом та мерами. Тест зимою: У Кабміні зберігається дистанція між "старими" та "новими" міністрами, а головний іспит для уряду – майбутня зима.

"Він не боїться озвучувати складні рішення", – так одразу кілька співрозмовників РБК-Україна у владі охарактеризували перші 100 днів уряду Сергія Корецького.

Ще одна ремарка – "він не грає у політику". Справді, за звичайних умов перші 100 днів роботи будь-якого Кабміну ще заздалегідь були приводом для численних експертних міркувань на тему "що виходить, що не виходить, хто проти когось у новому уряді, що у прем'єра з президентом" тощо.

Зараз же стоденка Кабміну опинилася в глибокій тіні геополітичних маневрів Дональда Трампа та безперервних обстрілів Києва та інших тилових міст.

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Але свого часу зміна Юлії Свириденко у прем'єрському кріслі на Сергія Корецького спровокувала неслабку політичну кризу з вуличними протестами – через те, що у новому Кабміні не було місця Михайлу Федорову.

Сергій Корецький з міністрами та членами РНБО (фото: t.me/Koretskyi_official)

Версія про те, що звільнення Федорова і було головною ідеєю всього літнього перезавантаження Кабміну, ходить у політичних колах, особливо серед симпатиків екс-міністра. Але переконливих доказів РБК-Україна не знайшло.

Тому питання стоїть так: чи був сенс у самій заміні прем'єра, якась додана вартість?

Новий стиль

"Однозначно добре, що ми до такої зими підійшли з Корецьким, а не з Юлею. Він може, наприклад, сказати президенту, що на якісь ідеї просто грошей не вистачить", – каже РБК-Україна один із чільних членів президентської команди.

Зміну стилю управління відзначають інші співрозмовники серед Зеленського. "Раніше була купа мікроменеджменту, з будь-якого питання, щоб перенести відповідальність на президента – "треба нараду провести", ось це все. Зараз на Ставці проговорюються важливі речі, які він далі спокійно реалізує, доповідає про проміжні результати", – говорить один з них.

Зі сторони помітно, що прем'єр, як мінімум, намагається вирішувати прикладні завдання, які в поточних умовах російських атак виникають нон-стоп. Наприклад, вимагає припинити абсурдну практику перекриття столичного метро через Дніпро у разі будь-якої повітряної тривоги, незалежно від рівня загрози. Або вирішити проблему нескінченних евакуацій з поїздів, через які чотиригодинна поїздка могла затягнутися годин на 18.

За словами одного із співрозмовників РБК-Україна, Корецький вперше зміг звести різноманітні міжнародні зобов'язання, які за останні чотири роки взяла на себе Україна перед західними інституціями, в одну матрицю.

У будь-якому разі наявних ресурсів уряду не вистачає для реалізації навіть раціональних планів. Наприклад, створення фонду страхування постраждалого бізнесу. Підтримка підприємців, чиї склади, магазини чи фабрики зруйновані російськими обстрілами – безперечно, здорова ідея. Але з одного боку, є абсолютно пріоритетні завдання на кшталт закупівлі зброї чи виплат військовим, з іншого – навряд чи народні депутати захочуть йти назустріч, піднімаючи ПДВ, як це пропонують у Кабміні.

"Серед депутатів різні думки про нього. Хтось високо оцінює, інші не дуже. Багатьом не подобається, що він так депутатів критикує. З іншого боку, він з нами час проводить, і не 15 хвилин, а потім втік, а сидить, вислуховує все", – каже співрозмовник видання у "Слузі народу".

Справді, саме на депутатів покладено левову частину місії з отримання європейських грошей для закриття величезних бюджетних дірок. Те, наскільки раптово ці дірки виявилися, породило у депутатському корпусі низку конспірологічних теорій.

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Наприклад, про те, що насправді гроші є, адже зовсім недавно Свириденко говорила, що все добре, і навіть роздавала громадянам різні "нацкешбеки".

Рішення уряду зупинити некритичні держвитрати через брак грошей, що одразу ж гостро сприйняло місцеве самоврядування, отримало альтернативне пояснення. Мовляв, гроші насправді є, але в ручному режимі набагато легше керувати мерами – кому гроші давати, а кому блокувати. Втім, днями Корецький оголосив, що після низки рішень Ради ситуація з бюджетом покращилась, виплати на місця почали відновлювати.

"З мерами у нього хороший діалог, жорстко так. Думаю, з ними всі сім років ніхто так не розмовляв. Загалом, на тлі нашої звичної, "позитивної" комунікації у нього інший підхід, це видно. З іншого боку, на людей це не сильно впливає, тому що безпосередньо з народом у Корецького комунікації мало", – каже співрозмовник видання у президентській команді.

Відносини з Зеленським та міністрами

Втім, у поточній системі влади долю будь-якого прем'єра визначають не його стосунки з депутатами, а його стосунки із президентом Зеленським.

Сергій Корецький та Володимир Зеленський (фото: t.me/Koretskyi_official)

Різні співрозмовники РБК-Україна описують їх як цілком "нормальні", хоч, очевидно, без претензій не обходиться. Та й сам Корецький, як кажуть, спочатку був дещо збентежений масштабом проблем, з якими йому довелося зіткнутися. Тим більше, саме з початку його каденції Росія почала як ніколи системно знищувати українську економіку як таку, не лише логістику та енергетику.

"Президенту іноді не подобається, що Корецький публічно озвучує погані речі. З іншого боку, він напевно розуміє, що краще хай прем'єр їх озвучуватиме, ніж він сам. По суті, як громовідвід", – говорить поінформоване джерело видання.

Яскравий приклад – історія із змінами правил бронювання. За останні роки будь-які питання щодо мобілізації стали вкрай токсичними, політики та чиновники зазвичай тікають від них як від вогню. У цьому випадку пропозиція зменшити кількість заброньованих, зокрема у сфері ОПК, викликала вкрай різку реакцію з боку бізнесу.

"Дуже зручно створювати ажіотаж і бути великим борцем "за все добре, проти всього поганого". Немає жодної політики. Є виживання країни", – пояснив необхідність цього рішення Корецький в інтерв'ю ВВС.

А от усередині самого уряду, визнають співрозмовники РБК-Україна, ситуація трохи складніша. У нинішньому Кабміні є як міністри-"ветерани", які вже пережили не одного прем'єра, так і "младоміністри", які прийшли в уряд разом із самим Корецьким.

Зокрема, "молоді" міністри дорікають прем'єру, що він занадто "сухий", не виявляє емпатії, не входить в ситуацію, постійно говорить про KPI і терміни і так далі.

"Так, Корецький не грає в апаратні ігри, не наближає до себе людей. У нього є міністр економіки (Олександр Кравченко, - ред.) і Костянтин Мар'євич (держсекретар Кабміну, - ред.). Ось це дві людини, які "його", інші для нього чужинці. Але від до них рівно, однаково рівно ставиться", – каже виданню співрозмовник в оточенні Зеленського.

У політичних колах РБК-Україна чуло про те, що "старі" міністри, у свою чергу, не до кінця сприймають Корецького як свого керівника, деякі з них більше "люблять" екс-прем'єра, нині першого віце-прем'єра та міністра енергетики Дениса Шмигаля.

"Шмигаль для них більш зрозумілий, вони з ним провели більше часу, плюс він більш емпатичний, він може вислухати, попити з ними чай-каву – те, чого немає у прем'єра. Але Шмигаль грає виключно "у Корецького", він за цим уважно стежить, щоб не дай боже, не стати якимось альтернативним центром тяжіння".

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Незважаючи на те, що нинішній Кабмін сформувався вже в умовах неслабкої турбулентності, справжні випробування – зима в умовах російських обстрілів – ще попереду. Це, звісно, породжує серед міністрів деякі побоювання і за власне майбутнє.

Сергій Корецький на зустрічі з нардепами (фото: t.me/Koretskyi_official)

"У Кабміні кажуть, що навесні на них можуть все повісити, і потім відправити у відставку. З іншого боку, президент може і не захотіти цього робити", – підсумовує співрозмовник РБК-Україна в команді Зеленського.

Запитання-відповіді

– Як співрозмовники РБК-Україна характеризують перші 100 днів роботи Сергія Корецького?

Його характеризують як керівника, який "не боїться озвучувати складні рішення" і "не грає в політику", віддаючи перевагу прикладним завданням, KPI та чітким термінам.

– Які стосунки між прем'єром Корецьким та президентом Зеленським?

Стосунки описують як "нормальні". При цьому Корецький фактично виступає в ролі "громовідводу", взявши на себе публічне озвучування непопулярних і поганих новин.

– Чому в уряду виникла напруга з депутатами та місцевим самоврядуванням?

Через раптово виявлені бюджетні діри Кабмін зупинив некритичні гостроти, що мери і частина депутатів гостро сприйняли, хоча пізніше Корецький оголосив про відновлення виплат на місця.

– Які настрої всередині самого Кабміну?

В уряді є певна напруга: "молоді" міністри критикують Корецького за відсутність емпатії, а "старі" більше симпатизують Денису Шмигалю. Існують побоювання, що вже навесні Кабмін можуть відправити у відставку.