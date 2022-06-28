Войска РФ вновь обстреляли Харьков, есть пострадавшие
Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьков. По предварительным данным в результате обстрела пострадали по меньшей мере пять человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.
"Оккупанты обстреляли Индустриальный район Харькова. Возник пожар на одном из предприятий. По предварительным данным, 5 пострадавших", - написал он.
По словам главы ОГА, состояние пострадавших оценивается как среднее. Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии.
Напомним, накануне оккупанты нанесли удары по Харькову и области, в частности, по Северной Салтовке.
Кроме того, россияне обстреляли эвакуационную колонну под Харьковом.
В ночь на понедельник обстрелы города также не утихали. В результате ударов были повреждены объекты инфраструктуры.