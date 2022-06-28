Войска РФ вновь обстреляли Харьков, есть пострадавшие

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли Харьков. По предварительным данным в результате обстрела пострадали по меньшей мере пять человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Харьковской ОГА Олега Синегубова в Telegram.