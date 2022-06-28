Украина требует исключить Россию из Генассамблеи и Совбеза ООН

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Владимира Зеленского к участникам заседания Совбеза ООН.

По его словам, российские войска действуют как террористы.

"И по хартии ООН - это обязанность поддерживать мир на международной арене. Страны-члены, которые нарушают эти принципы, могут быть исключены из Генассамблеи и Совета безопасности ООН. Хотя Россия нарушает эти принципы, ее до сих пор не привлекли к ответственности", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия остается в ООН и имеет место постоянного члена в Совбезе только лишь из-за недальновидности политиков в конце холодной войны.

"Россия не имеет права участвовать в голосованиях, которые относятся к Украине. Призываю вас лишить Россию права голоса в Генеральной ассамблее. Это несправедливо, Россия не имеет права оставаться в Совбезе. Если мы будем выражать политическую волю, то хартия ООН будет работать", - добавил президент.