В Лисичанске оккупанты из "Ураганов" обстреляли толпу людей, есть погибшие и раненые

В Лисичанске под обстрел из "Ураганов" попала толпа мирных людей. Горожане пришли набрать воды, в это время россияне открыли огонь из артиллерии. По меньшей мере восемь погибших и более 20 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая .

Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган".

"Восемь лисичан погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске. 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы", - написал глава Луганской ОВА.

Он добавил, что среди погибших - парень 2007 года рождения, а среди раненых - парень 2008 года рождения.