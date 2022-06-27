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В Лисичанске оккупанты из "Ураганов" обстреляли толпу людей, есть погибшие и раненые

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Украина, Понедельник 27 июня 2022 22:25
В Лисичанске оккупанты из "Ураганов" обстреляли толпу людей, есть погибшие и раненые Фото: в Лисичанске оккупанты из "Ураганов" обстреляли толпу людей (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

В Лисичанске под обстрел из "Ураганов" попала толпа мирных людей. Горожане пришли набрать воды, в это время россияне открыли огонь из артиллерии. По меньшей мере восемь погибших и более 20 раненых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Сегодня в Лисичанске, когда мирное население набирало воду от подвезенной цистерны, россияне попали по толпе людей из РСЗО "Ураган".

"Восемь лисичан погибли, 21 человек доставлен в больницу, из них пятеро, после получения медпомощи, остались в Лисичанске. 16 горожан эвакуированы в больницы в другие регионы", - написал глава Луганской ОВА.

Он добавил, что среди погибших - парень 2007 года рождения, а среди раненых - парень 2008 года рождения.

Напомним, оккупанты постоянно уничтожают Лисичанск из всего возможного оружия. ВСУ не хватает дальнобойной артиллерии.

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