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Число погибших в результате удара по ТЦ в Кременчуге вновь возросло

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Кременчуг, Вторник 28 июня 2022 13:13
Число погибших в результате удара по ТЦ в Кременчуге вновь возросло Фото: Число погибших в результате удара по ТЦ в Кременчуге возросло до 20 (facebook com MNS GOV UA)
Автор: Валерия Полищук

Количество погибших в результате ракетного удара по торгово-развлекательному центру в Кременчуге возросло до 20. При этом 59 человек пострадали.

Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Вчера оккупанты нанесли коварный ракетный удар по торговому центру в Кременчуге. Именно тогда, когда там находились более 1 000 человек. Уже известно о более 20 погибших и 59 раненых, из которых 25 госпитализированы", - заявил он.

Тимошенко сообщил, что есть более 40 заявлений от родственников о пропавших без вести, которые могли быть в ТЦ во время обстрела.

Поиски на месте обстрела продолжаются.

Напомним, вчера российские военные нанесли ракетный удар по торговому центру в Кременчуге.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, в момент атаки войск РФ в помещении ТРЦ находились более тысячи мирных людей.

По словам главы МВД Дениса Монастырского, уже известны имена летчиков, которые совершили ракетный обстрел.

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