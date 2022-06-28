Россияне обстреляли Криворожскую ТЭС и прилегающие населенные пункты

Сегодня, 28 июня, российские военные совершили артиллерийский обстрел Криворожской ТЭС и прилегающих населенных пунктов. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука .

По его словам, сегодня днем россияне обстреливали Криворожский район. Атака была в частности направлена на Криворожскую ТЭС. Сейчас специалисты устанавливают последствия обстрелов.

Также россияне атаковали населенные пункты Зеленодольск и Великая Костромка.

"Есть один пострадавший мужчина, который получил осколочные ранения ноги", - рассказал Лукашук.