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Россияне обстреляли Криворожскую ТЭС и прилегающие населенные пункты

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Днепропетровская область, Вторник 28 июня 2022 20:57
Россияне обстреляли Криворожскую ТЭС и прилегающие населенные пункты Фото: россияне обстреляли Криворожскую ТЭС (ДТЭК)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 28 июня, российские военные совершили артиллерийский обстрел Криворожской ТЭС и прилегающих населенных пунктов. В результате атаки пострадал один человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

По его словам, сегодня днем россияне обстреливали Криворожский район. Атака была в частности направлена на Криворожскую ТЭС. Сейчас специалисты устанавливают последствия обстрелов.

Также россияне атаковали населенные пункты Зеленодольск и Великая Костромка.

"Есть один пострадавший мужчина, который получил осколочные ранения ноги", - рассказал Лукашук.

Напомним, ранее Минобороны РФ заявило, что украинские войска якобы планируют подорвать Криворожскую ТЭС и обвинить в этом россиян.

Также мы писали, что сегодня российские войска выпустили шесть ракет по Днепропетровской области. От атаки россиян пострадал Днепр и Синельниковский район.

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