Россияне обстреляли Криворожскую ТЭС и прилегающие населенные пункты
Сегодня, 28 июня, российские военные совершили артиллерийский обстрел Криворожской ТЭС и прилегающих населенных пунктов. В результате атаки пострадал один человек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.
По его словам, сегодня днем россияне обстреливали Криворожский район. Атака была в частности направлена на Криворожскую ТЭС. Сейчас специалисты устанавливают последствия обстрелов.
Также россияне атаковали населенные пункты Зеленодольск и Великая Костромка.
"Есть один пострадавший мужчина, который получил осколочные ранения ноги", - рассказал Лукашук.
Напомним, ранее Минобороны РФ заявило, что украинские войска якобы планируют подорвать Криворожскую ТЭС и обвинить в этом россиян.
Также мы писали, что сегодня российские войска выпустили шесть ракет по Днепропетровской области. От атаки россиян пострадал Днепр и Синельниковский район.
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