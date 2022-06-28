В Британии заявили о "реальной угрозе" выхода войны за пределы Украины
В Британии считают, что президент РФ Владимир Путин может не ограничится своим нападением на Украину.
Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.
"Существует очень реальная опасность того, что Владимир Путин нападет за пределами Украины", - заявил Уоллес.
По его словам, сейчас Россия представляет "прямую и неотложную" угрозу для всех стран Европы.
При этом Уоллес подчеркнул, что Британия должна увеличивать инвестиции в оборонную сферу для того, чтобы противостоять угрозам со стороны РФ и Китая.
"Я всегда говорил, что по мере того, как меняется угроза, должно меняться и финансирование", - отметил чиновник.
Стоит заметить, что между Россией и Литвой недавно произошел скандал из-за ограничения транзита в Калининградскую область.
После этого замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может предпринять меры, которые "перекроют кислород" странам Балтии.
Подробнее о конфликте между РФ и Литвой можете узнать в материале РБК-Украина "Между Литвой и Россией разгорается скандал: что известно".
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