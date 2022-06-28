В Британии заявили о "реальной угрозе" выхода войны за пределы Украины

В Британии считают, что президент РФ Владимир Путин может не ограничится своим нападением на Украину.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News , об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

"Существует очень реальная опасность того, что Владимир Путин нападет за пределами Украины", - заявил Уоллес.

По его словам, сейчас Россия представляет "прямую и неотложную" угрозу для всех стран Европы.

При этом Уоллес подчеркнул, что Британия должна увеличивать инвестиции в оборонную сферу для того, чтобы противостоять угрозам со стороны РФ и Китая.

"Я всегда говорил, что по мере того, как меняется угроза, должно меняться и финансирование", - отметил чиновник.