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В Британии заявили о "реальной угрозе" выхода войны за пределы Украины

Новина українською →
Вторник 28 июня 2022 16:39
В Британии заявили о "реальной угрозе" выхода войны за пределы Украины Фото: Бен Уоллес, министр обороны Британии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В Британии считают, что президент РФ Владимир Путин может не ограничится своим нападением на Украину.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News, об этом заявил министр обороны Британии Бен Уоллес.

"Существует очень реальная опасность того, что Владимир Путин нападет за пределами Украины", - заявил Уоллес.

По его словам, сейчас Россия представляет "прямую и неотложную" угрозу для всех стран Европы.

При этом Уоллес подчеркнул, что Британия должна увеличивать инвестиции в оборонную сферу для того, чтобы противостоять угрозам со стороны РФ и Китая.

"Я всегда говорил, что по мере того, как меняется угроза, должно меняться и финансирование", - отметил чиновник.

Стоит заметить, что между Россией и Литвой недавно произошел скандал из-за ограничения транзита в Калининградскую область.

После этого замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может предпринять меры, которые "перекроют кислород" странам Балтии.

Подробнее о конфликте между РФ и Литвой можете узнать в материале РБК-Украина "Между Литвой и Россией разгорается скандал: что известно".

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