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Костюк в волевом стиле прошла первый раунд Уимблдона-2022

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Соединенное Королевство, Вторник 28 июня 2022 15:50
Костюк в волевом стиле прошла первый раунд Уимблдона-2022 Фото: Марта Костюк (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Марта Костюк одолела британку Кэти Суон в трех сетах и пробилась во второй круг Уимблдонского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Уимблдон-2022, женщины, 1/64 финала

Костюк – Суон – 2:1 (4:6, 6:4, 6:4)

Юная украинка классно начала – взяла два гейма подряд и в середине сета повела 3:1. Однако дальше проиграла три розыгрыша подряд и оказалась в роли догоняющей. Сначала Костюк держалась рядом с соперницей. Но в решающий момент ошиблась и уступила в первой партии.

Еще более ожесточенной борьба стала во втором сете. Костюк и Суон систематически брали свои подачи и создавали максимум проблем на чужих. Первой повысила ставки украинка, взяв пятый гейм на подаче британской теннисистки. Суон попыталась вернуть долг через три гейма, но Костюк мгновенно оформила обратный брейк и довела сет до победы.

На заряде уверенности украинка хорошо начала решающую партию. Она сначала повела 2:0, а потом совершила несколько ошибок и сосредоточилась на себе. Этот подход сработал – оппоненты брали свои подачи, что в конце концов завершилось победой Костюк.

В следующем круге 20-летняя украинка встретится с опытной китаянкой Шуай Чжан. Представительница Поднебесной в стартовом раунде одолела японку Мисаки Дой (6:4, 6:0).

К слову, украинка Калинина прошла первый раунд и встретится с соотечественницей Цуренко в 1/32 финала Уимблдона.

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