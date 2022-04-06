ru ua
Ср, 06 апреля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Оккупанты похищают людей по определенным спискам, - депутат Херсонского облсовета

Новина українською →
Херсон, Среда 06 апреля 2022 10:46
Оккупанты похищают людей по определенным спискам, - депутат Херсонского облсовета Фото: Оккупанты похищают людей по определенным спискам (facebook.com/mod mil rus)
Автор: Валерия Полищук

Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань сообщил, что сообщения о похищении людей российскими оккупантами приходят почти из всех временно оккупированных мест. При этом российские войска используют определенные списки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "24 канал".

"Оккупанты идут по каким-то спискам. Непонятно, где они их взяли, но они есть. И теперь они преследуют всех, кто может противостоять оккупанту: с оружием в руках или информационным оружием", - заявил депутат.

Напомним, ранее мэр оккупированного Херсона Игорь Колыхаев сообщил, что у оккупантов есть информация на местных активистов и военных.

Война в Украине продолжается уже 42 день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
похитили Война России против Украины
NEWS
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
42-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Герман Галущенко: Оккупанты уходили с ЧАЭС как орда – забирали даже вилки