Турция поддержит вступление Финляндии и Швеции в НАТО на саммите: подписан меморандум

Турция не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Стороны договорились подписать соответствующий меморандум.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Финляндии Саули Ниинисте .

Отмечается, что сегодня Турция, Финляндия и Швеция провели встречу при участии генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

"По итогам этой встречи наши министры иностранных дел подписали трехсторонний меморандум, подтверждающий, что Турция на саммите в Мадриде на этой неделе поддержит приглашение Финляндии и Швеции стать членами НАТО", - рассказал Ниинисте.

По его словам, конкретные шаги по вступлению Финляндии и Швеции в Альянс будут обсуждены в ближайшие два дня.

Также он отметил, что, согласно меморандуму, Финляндия, Швеция и Турция обязуются оказывать полную поддержку в борьбе с угрозами безопасности друг друга.