ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Обстрел жителей Лисичанска, набиравших воду: число жертв увеличилось

Новина українською →
Луганская область, Вторник 28 июня 2022 08:28
Обстрел жителей Лисичанска, набиравших воду: число жертв увеличилось Фото: в Лисичанске оккупанты из "Ураганов" обстреляли толпу людей, набиравших воду (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Число жертв в результате обстрела российскими войсками гражданских в Лисичанске, которые набирали воду возросло. Их уже 10.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Луганской области Сергея Гайдая в Telegram.

"Стало известно еще о двух погибших местных жителях. Одна из женщин скончалась в медучреждении Краматорска, куда ее доставили два дня назад. Еще одну женщину нашли в Лисичанске уже без признаков жизни", - написал Гайдай.

При этом российская армия продолжает уничтожать город.

"Целенаправленно обстреляны три насосные станции, одна из которых расположена в Новодружеске. Разрушены два моста, автомобильный тоннель, который соединял две части города. Враг еще раз ударил по вероятному скоплению людей, обстреляв территорию рынка. Идет тотальное уничтожение жителей Луганщины россиянами", - сообщил Гайдай.

По его словам, повреждений многоэтажек и частных усадеб за минувшие сутки очень много.

"Отдельные районы города обстреляны по несколько раз. По возможности, дома обследуются на наличие жертв", - отметил Гайдай.

Он добавил, что оккупанты штурмуют Лисичанск с южного и юго-западного направлений.

Сейчас продолжаются боевые действия между Волчеяровкой и нефтеперерабатывающим заводом. РФ пытается блокировать город с этой стороны и завладеть транспортным сообщением с Донецкой областью.

Напомним, вчера примерно в 15:00 из реактивных систем залпового огня российская армия открыла огонь по скоплению местных жителей, которые вышли пополнить запасы питьевой воды.

Как следствие, восемь человек погибли на месте (количество возросло до 10), среди них один ребенок. Еще 21 человек ранен.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Лисичанск Донбасс Война России против Украины
NEWS
Данилов ответил на угрозы Медведева: возвращение Крыма будет сразу, без попыток
Данилов ответил на угрозы Медведева: возвращение Крыма будет сразу, без попыток
DAILY
Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен