Удар по ТРЦ, масштабный пожар и жертвы: что происходит в Кременчуге

Российские войска сегодня, 27 июня 2022 года, нанесли ракетный удар по Кременчугу (Полтавская область). Одна из ракет попала в торгово-развлекательный центр, в результате есть погибшие и раненые.

РБК-Украина собрало все, что известно о ракетном ударе на данный момент.

Что известно на данный момент

Кременчуг атаковала российская авиация. Крылатые ракеты запустили со стратегических бомбардировщиков в Курской области.

Всего было выпущено две ракеты, вторая попала в городской стадион.

Согласно предварительным оценкам, на момент удара в торговом центре "Амстор" находились более тысячи гражданских.

В результате удара погибли 13 человек. Еще порядка 50 пострадали, часть из низ госпитализировали.

Сам торговый центр практически весь выгорел, местные власти говорят, что он полностью уничтожен.

Служба безопасности Украины уже взялась за расследование, атаку квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны.

В Кременчуг прибыл министр внутренних дел Денис Монастырский.

Возле ТЦ в гостинице "Днепровские зори" заработал мобильный пункт полиции. Туда можно обратиться, если ваши родственники или близкие могли находиться в здании на момент ракетного удара и они не выходят на связь.

20:40 Служба безопасности Украины квалифицировала ракетный удар по торговому центру в Кременчуге как нарушение законов и обычаев войны. Расследовать военное преступление отправили команду специалистов из Главного следственного управления СБУ.

20:18 Тем временем стало известно, что число пострадавших от ракетного удара по Кременчугу достигла 50 человек. При этом почти 30 из них отказались от госпитализации.

20:10 На ракетный удар отреагировала посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, Россия будет привлечена к ответственности за свои зверства.

В свою очередь, британский премьер Борис Джонсон назвал сегодняшнюю атаку варварством со стороны президента России Владимира Путина.

20:00 Ракетный удар по Кременчугу нанесла российская авиация с территории Курской области. Ракеты Х-22 запустили с бомбардировщиков Ту-22 М3.

По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, противник запустил две ракеты. Вторая попала в городской стадион.

19:40 Число погибших в результате удара по торговому центру в Кременчуге достигло 10. Также известно о 40 пострадавших.

Власти Полтавской области полагает, что число жертв будет расти.

18:50 Рядом с торговым центром в гостинице "Днепровские зори" заработал мобильный пункт полиции. Здесь можно узнать информацию, если ваши родственники или близкие могли находиться в "Амсторе" на момент ракетного удара.

Ракетный удар

После 15:30 в Кременчуге зафиксировали прилеты российских ракет. Власти Полтавской области сразу заявили о попадании в гражданский объект, а также подтвердили наличие пострадавших.

Фото: последствия ракетного удара по Кременчугу (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Затем мэр Кременчуга Виталий Малецкий уточнил, что ракета попала в очень людное место, которое не имеет отношения к военным действиям. Также местные СМИ начали распространять кадры горящего торгового центра "Амстор".

Реакция Зеленского

На удар по Кременчугу уже отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, на момент инцидента в ТРЦ находились более тысячи гражданских.

"Количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов. Россия продолжает вымещать свое бессилие на обычных гражданах. Надеяться на адекватность и человечность с ее стороны бесполезно", - отметил Зеленский.

Число жертв уточняется

Как отметил начальник Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин, число жертв этого удара уточняется.

"Ракетный удар по ТРЦ с людьми в Кременчуге - очередное военное преступление россиян. Преступление против человечности. Это нескрываемый и циничный акт террора против мирного населения. Россия - государство террорист", - добавил он.

Подтвержденные жертвы

Как сообщил замглавы Офиса президент Кирилл Тимошенко, на данный момент известно как минимум о двух погибших. Еще 20 человек получили ранения, девять из них в тяжелом состоянии. Спасательная операция продолжается.