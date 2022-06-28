ru ua
Вт, 28 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент

Новина українською →
Днепр, Вторник 28 июня 2022 18:22
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент Иллюстративное фото: россияне попали ракетой по СТО в Днепре (facebook.com)
Автор: Иван Носальский

В результате сегодняшнего ракетного удара по Днепру уничтожена местная станция техобслуживания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Днепра Бориса Филатова.

"Только что россияне влупили ракетой по СТО "Автодизель". Лучшему СТО, где все днепряне ремонтировали свои дизельные автомобили", - заявил Филатов.

Он подчеркнул, что в здании не находилось никаких "военных, оружия и техники".

По его словам, сейчас спасатели сейчас ищут работников СТО, которые оказались под завалами разрушенного здания.

Обновлено 18:30

Позже глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко рассказал, что россияне сегодня вечером запустили шесть ракет по области.

"Три ракеты наши военные сбили - над Днепром и Синельниковским районом", - отметил глава ОВА.

По его словам, в Днепре из-за атаки РФ разрушена железнодорожная инфраструктура и повреждена сервисная компания, там сейчас пожар.

Обновлено 19:30

Из-за ракетного удара по Днепру задерживаются два поезда "Укрзализныци".

"Прогноз пока ориентировочный, но рассчитываем привести путь в норму в ближайшее время, чтобы общая задержка поездов 31/32 Запорожье-Перемышль и 3/4 Запорожье-Львов составила не более трех часов", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня стало известно, что примерно в 17:00 россияне нанесли ракетный удар по Днепру.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Борис Филатов СТО ракетный удар Война России против Украины
NEWS
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
Россияне попали ракетой по СТО в Днепре: что известно на данный момент
DAILY
Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Сергей Кривонос: Многие беларуские военные готовы сразу сдаваться в плен