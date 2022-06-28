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Россия выпустила 11 ракет по Николаеву и ударила по Очакову из РСЗО

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Николаев, Вторник 28 июня 2022 09:22
Россия выпустила 11 ракет по Николаеву и ударила по Очакову из РСЗО Фото: Россия выпустила 11 ракет по Николаеву и ударила по Очакову из РСЗО (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска выпустили ночью по Николаеву около 11 ракет, часть сбила ПВО. Также враг обстрелял Очаков из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима во время видеообращения.

09:50. (Обновлено) По информации главы Николаевского облсовета Анны Замазеевой, россияне прямым попаданием ракет ударили по Очакову сегодня около 05:00 утра.

"Шесть раненых, из них 4 ребенка - трехмесячный младенец сейчас в коме, годовалый ребенок и 13 и 16 - летние. Два человека погибли. Среди них ребенок 6 лет! Разбор завалов продолжается", - написала она

По его словам руководителя области, последствия ракетных ударов по Николаеву сейчас уточняются.

При этом из-за обстрела Очакова, три человека погибли, а еще шесть получили ранения.

"Погибла девочка шести лет, трехмесячный ребенок в коме. Продолжается работа ГСЧС по разбору завалов", - рассказал Ким.

Напомним, вчера вечером российские военные в очередной раз обстреляли Николаев кассетными снарядами.

Добавим, ранее мэр Николаева призвал по возможности эвакуироваться, поскольку оккупанты почти ежедневно обстреливают город.

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