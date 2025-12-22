Триденні переговори України і США, і захід РФ у Сумську область: новини за вихідні

Делегації України та США знову обговорили мирний план. Російські окупанти зайшли в Сумську область і вивезли з одного з сіл, а США захоплюють біля Венесуели кораблі з нафтою.

Докладніше про те, що сталося на вихідних - у матеріалі РБК-Україна .

Зустріч у Маямі щодо України

Починаючи з п'ятниці і до неділі, Україна і США провели триденні переговори щодо мирного плану. Після зустрічей секретар РНБО Рустем Умеров розповів, що сторони обговорили сам документ із 20 пунктів, гарантії безпеки, відновлення країни та часові рамки.

Паралельно в Маямі був російський посланник Кирило Дмитрієв. Його зустрічі тривали два дні і він заявив про конструктивні дискусії.

Президент України Володимир Зеленський на вихідних розповів, що Америка запропонувала провести тристоронню зустріч України, США і Росії на рівні радників з нацбезпеки. Київ згоден, Москва відкидає.

Захід росіян у Сумську область

Росіяни 18 грудня зайшли в село Грабівське Сумської області, а 20 числа примусово вивезли в Росію 50 мирних жителів.

За даними Сумської ОВА, у населеному пункті жили люди, які відмовилися евакуюватися вглиб України.

Тим часом бої за населений пункт тривають. ЗСУ намагаються витіснити противника назад у РФ.

Румунія прискорить постачання озброєнь в Україну

У командуванні НАТО підтвердили - наприкінці січня 2026 року в Румунії відкриють другий за величиною логістичний хаб для України.

Об'єкт працюватиме в тандемі з аналогічним центром у Польщі. Завдяки новому центру, НАТО зможе подвоїти максимальний обсяг транзиту військової допомоги, що поставляється Україні.

Макрон і Путін готуються відновити діалог

Президент Франції Еммануель Макрон перед вихідними заявив, що Європі було б корисно відновити діалог із главою Кремля Володимиром Путіним.

У відповідь прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков сказав, що Путін готовий вести діалог із Макроном.

У неділю в Єлисейському палаці привітали заяву Кремля. Там додали, що найближчими днями вирішать, на яких умовах можуть відбутися переговори.

Одеса та область готуються до перезавантажень після обстрілів

В останній тиждень росіяни посилили атаки по Одесі та регіону. 19 грудня ворог вдарив по мосту під селом Маяки, що призвело до необхідності терміново опрацьовувати нові маршрути.

Уже 20 грудня в Офісі президента повідомили, що відновили транспортне сполучення і воно працює в штатному режимі.

На тлі постійних ударів і пошкоджень на Одещині, Зеленський анонсував заміну командувача ВК "Південь" Дмитра Карпенка.

США продовжують захоплювати кораблі з нафтою

У неділю Сполучені Штати захопили третій нафтовий танкер біля берегів Венесуели. Йшлося про судно Bella 1. Перед цим було захоплено ще два танкери.

Глава Пентагону Піт Гегсет попередив, що США продовжать затримувати судна, які виходять із Венесуели. За його словами, так буде доти, доки влада цієї країни не поверне "всі американські активи".