ua en ru
Нд, 21 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

У Путіна назвали не серйозною ідею тристоронньої зустрічі США, України та РФ

Росія, Неділя 21 грудня 2025 10:43
UA EN RU
У Путіна назвали не серйозною ідею тристоронньої зустрічі США, України та РФ Фото: Юрій Ушаков (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Озвучена ідея щодо тристоронньої зустрічі між Україною, Росією та США на рівні радників з нацбезпеки є не серйозною.

Про це заявив помічник російського диктатора Юрій Ушаков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

За його словами, формат переговорів між Росією, Сполученими Штатами та Україною наразі не опрацьовується. Ба більше, Ушаков вважає що пропозиції, які Київ та європейські партнери намагаються включити до мирного плану, нібито заважають досягненню "довгострокового миру".

Крім того, Ушаков повідомив, що російська сторона поки не бачила жодних документів США щодо мирного врегулювання війни.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський розповів, що Америка запропонувала провести тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні радників з національної безпеки (NSA). Він зауважив, що Київ цю ідею підтримує.

Мирний план США

Україна, США та європейські партнери вже близько місяця працюють над доопрацюванням нового мирного плану, який Вашингтон запропонував ще в листопаді.

Черговий раунд переговорів відбувся напередодні в Маямі за участю міністра оборони Рустема Умерова, а також представників США та Європи.

Перед зустріччю президент Володимир Зеленський повідомляв, що сторони мають обговорити американський мирний план із 20 пунктів, питання безпекових гарантій і майбутній договір про відновлення України.

За підсумками переговорів Умеров заявив, що Україна та США узгодили подальші кроки й домовилися продовжити спільну роботу найближчим часом.

Крім того, 20 грудня до Маямі прибув посланець Володимира Путіна Кирило Дмитрієв. Він планує зустрітися зі спецпредставником Дональда Трампа Стівом Віткоффом та зятем президента США Джаредом Кушнером - темою переговорів також стане мирний план щодо завершення війни.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мирні переговори Перемир'я Росії та України Війна в Україні Юрий Ушаков Сполучені Штати Америки Володимир Зеленський
Новини
Росія вночі запустила по Україні майже 100 дронів: скільки збила ППО
Росія вночі запустила по Україні майже 100 дронів: скільки збила ППО
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ