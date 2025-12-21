Окупанти вивезли цивільних на територію РФ: що відомо про ситуацію в Грабовському

Як повідомляє РБК-Україна , про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець розповів у Telegram.

За його даними, 18 грудня російські військові незаконно затримали близько 50 цивільних осіб - мешканців села Грабовське Сумської області. Окупанти утримували їх без доступу до засобів зв’язку та належних умов, а 20 грудня примусово вивезли на територію РФ.

"Такі дії є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права - це порушення законів і звичаїв війни, незаконне позбавлення волі та примусова депортація цивільного населення", - зазначив Лубінець.

Він зазначив, що вже звернувся до уповноваженої з прав людини в РФ з вимогою надати інформацію про місце перебування незаконно депортованих громадян України.

Що кажуть у ЗСУ

Як повідомив начальник управління комунікацій Угруповання обʼєднаних сил Віктор Трегубов, увечері 20 грудня бійці РФ дійсно вивезли з населеного пункту близько 50 людей. Переважно це були цивільні чоловіки.

За його словами, навколо села російські військові також намагалися створити так звану зону інфільтрації глибиною до одного кілометра. Він наголошує, що дії окупантів не виглядають як спроба масштабного прориву.

"Це не виглядає на спробу створити якийсь локальний прорив. Станом на зараз не схоже на те, що вони намагаються намалювати якусь велику операцію. Це виглядає як якась локального штибу провокація на напрямку, який раніше не був ключовим", - додав Трегубов.