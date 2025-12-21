ua en ru
Путін готовий говорити з Макроном, - Пєсков

Неділя 21 грудня 2025 04:44
UA EN RU
Путін готовий говорити з Макроном, - Пєсков Фото: Дмитро Пєсков (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що диктатор РФ Володимир Путін готовий вести діалог із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокремлівське РИА Новости.

"Він (Макрон - ред.) сказав про готовність поговорити з Путіним. Тут дуже важливо, напевно, згадати те, що сказав президент на прямій лінії. Він також висловив готовність вести діалог із Макроном. Тому якщо є обопільна політична воля, то це можна тільки позитивно оцінити", - сказав Пєсков.

Що передувало

Нагадаємо, кілька днів тому Еммануель Макрон заявив, що Європі доведеться знайти власний спосіб безпосередньо взаємодіяти з Путіним, а не через США, які активно просувають мирні переговори.

"Або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією - у прозорості та асоціації з Україною. Знову буде корисно поговорити з Володимиром Путіним", - сказав президент Франції, додавши, що Європа вимагає місце за столом переговорів про мир в Україні.

Зазначимо, що заява Макрона прозвучала після того, як лідери ЄС вранці, 19 грудня, ухвалили рішення надати Україні кредит у розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки, відмовившись від ідеї конфіскувати заморожені активи РФ.

Також варто додати, що19 грудня в Маямі відбулася чергова зустріч секретаря РНБО Рустема Умерова з американськими та європейськими партнерами з приводу мирного плану США. Уже 20 грудня до Сполучених Штатів прибув посланець Путіна Кирило Дмитрієв, який теж зустрівся з американською стороною щодо теми України. Він каже, що дискусії конструктивні і переговори будуть два дні поспіль.

У суботу президент України Володимир Зеленський повідомив, що Америка запропонувала провести тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні радників з нацбезпеки. Глава держави підтримав цю ідею,

