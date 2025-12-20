В Одеській області відновили транспортне сполучення після удару РФ по мосту біля Маяків
В Одеській області відновили транспортне сполучення після російського теракту на мосту під селом Маяки Одеської області, воно працює в штатному режимі. Є незручності, є незначні затримки, але загалом логістику відновили.
Як повідомляє РБК-Україна про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита в ефірі телемарафону.
За його словами, логістичного колапсу не буде - усі вантажі доставляються, банкомати, банки та державні установи працюють. Є деякі незручності, але дуже незначні.
"Переправи відповідні наведені через річку Дністер, і сьогодні вони добре функціонують. Є незручності, тому що не може переправа працювати, як працює міст, через який проїжджають вантажівки Але з незначними затримками вони здійснюють переїзд і на сьогодні ситуація спокійна і контрольована", - сказав Микита, коментуючи ситуацію навколо відновлення сполучення.
Відновлення транспортного сполучення підтвердив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, зараз все працює в штатному режимі, сформовано необхідні запаси, логістика відновлена.
"Транспортне сполучення вже частково відновлено, люди мають змогу пересуватися легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками через р.Дністер. У найближчі 48 годин буде додатково покращено умови пересування звичними маршрутами", - запевнив він під час робочої наради.
Нагадаємо, що 19 грудня російські окупанти влаштували теракт на мосту під селом Маяки Одеської області. Ворожий ударний безпілотник вдарив по автомобілю, який рухався по мосту. Унаслідок теракту РФ загинула жінка, троє її дітей були доправлені в лікарню з травмами та гострою реакцією на стрес.
Через російський удар по мосту у Маяках на пунктах пропуску на українсько-молдовському кордоні ввели обмеження. Також "Укрзалізниця" призначила додаткову групу вагонів до Кишинева з Одеси та Києва.
Віцепрем'єр із відновлення України Олексій Кулеба розповів, що через російські удари Україна змушена терміново опрацьовувати нові маршрути для пасажирських перевезень, вантажного транспорту і транзитних потоків. Такі дії координуються з Молдовою.