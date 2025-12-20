В Одеській області відновили транспортне сполучення після удару РФ по мосту біля Маяків

В Одеській області відновили транспортне сполучення після російського теракту на мосту під селом Маяки Одеської області, воно працює в штатному режимі. Є незручності, є незначні затримки, але загалом логістику відновили.

Як повідомляє РБК-Україна про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита в ефірі телемарафону.

За його словами, логістичного колапсу не буде - усі вантажі доставляються, банкомати, банки та державні установи працюють. Є деякі незручності, але дуже незначні.

"Переправи відповідні наведені через річку Дністер, і сьогодні вони добре функціонують. Є незручності, тому що не може переправа працювати, як працює міст, через який проїжджають вантажівки Але з незначними затримками вони здійснюють переїзд і на сьогодні ситуація спокійна і контрольована", - сказав Микита, коментуючи ситуацію навколо відновлення сполучення.

Відновлення транспортного сполучення підтвердив керівник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. За його словами, зараз все працює в штатному режимі, сформовано необхідні запаси, логістика відновлена.

"Транспортне сполучення вже частково відновлено, люди мають змогу пересуватися легковими автівками, мікроавтобусами та невеликими вантажівками через р.Дністер. У найближчі 48 годин буде додатково покращено умови пересування звичними маршрутами", - запевнив він під час робочої наради.