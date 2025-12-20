Зеленський підтримав ідею тристоронньої зустрічі США, України та РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Америка запропонувала провести тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні радників з національної безпеки (NSA). Київ цю ідею підтримує.

Як повідомляє РБК-Україна , про це Зеленський сказав відповідаючи на запитання журналістів.

Глава держави поінформував, що про пропозицію йому розповів секретар РНБО Рустем Умєров, який зараз перебуває в США і проводив вчора перемовини з американськими та європейськими партнерами щодо завершення війни.

"Що стосується Умєрова, він мені дзвонив, сказав, що Америка пропонує тристоронню зустріч NSA (радників з національної безпеки - ред.) - Америка, Україна, Росія", - сказав Зеленський.

Водночас президент зазначив, що не впевнений, що ця зустріч принесе щось нове, але додав, що раніше подібні зустрічі були у Туреччині і вони дали певний результат. Зокрема, повернення полонених військових та цивільних. Тож Україна підтримує пропозицію Америки.

"Якщо зараз може бути така зустріч, яка розблокує обміни, або результатом трьохсторонньої зустрічі NSA може бути домовленість про трьохсторонню зустріч лідерів - я не можу бути проти. Ми підтримаємо пропозицію США", - резюмував Зеленський.