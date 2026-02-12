Пенсії українцям перерахують з 1 березня: на скільки зростуть виплати

В Україні пенсії перерахують з 1 березня. Очікується, що виплати стануть більшими на понад 12%.

Як передає РБК-Україна , про це в інтерв'ю "Українському Радіо " заявив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності України Денис Улютін.

Він додав, що підрахунки та розробка нормативного акта для індексації пенсій уже завершуються. Після цього всім пенсіонерам перерахують виплати.

"Що стосується саме індексації пенсії, у поточному році ми плануємо здійснити індексацію на 12.1%. Це на 4% більше за індекс інфляції в попередньому році. Здійснення перерахунку буде з 1 березня", - зазначив чиновник.

Три види пенсій

Нагадаємо, Кабмін працює над реформою, яка передбачає поділ пенсійних виплат на три складові: солідарну, спеціальну (професійну) і накопичувальну.

Як розповів в інтерв'ю РБК-Україна міністр соціальної політики, сім'ї та нацєдинства Денис Улютін, така система має усунути нерівність у виплатах за умови однакового стажу та рівня зарплати.

Солідарна частина: залежить від вкладів у систему. Прогнозується, що для людей із великим стажем (наприклад, учителів із 40 роками роботи) виплати можуть зрости в 1,5-2 рази. Також передбачається базова виплата для тих, хто не має достатнього стажу, який має забезпечувати фактичний прожитковий мінімум.

Професійна (спеціальна) пенсія: спецпенсії за пільговий стаж більше не будуть виплачуватися із загальної солідарної системи до досягнення особою загального пенсійного віку. Для переходу на цю модель знадобиться не менше 13 років.

Накопичувальна частина: буде добровільною. Внески до накопичувального фонду можуть початися з 2027 року як додаток до ЄСВ. Відмова від цієї частини призведе до нижчого рівня загальної пенсії.