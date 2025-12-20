Зеленський на тлі атак по Одесі хоче змінити командувача ПВК "Південь" Карпенка

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з обстрілами Одеси, які в останній тиждень посилилися. Наразі держава посилює ППО та вже було обговорено питання щодо заміни командування.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський сказав відповідаючи на запитання журналістів.