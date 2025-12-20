ua en ru
Сб, 20 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Зеленський на тлі атак по Одесі хоче змінити командувача ПВК "Південь" Карпенка

Субота 20 грудня 2025 19:26
UA EN RU
Зеленський на тлі атак по Одесі хоче змінити командувача ПВК "Південь" Карпенка Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський відреагував на ситуацію з обстрілами Одеси, які в останній тиждень посилилися. Наразі держава посилює ППО та вже було обговорено питання щодо заміни командування.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Зеленський сказав відповідаючи на запитання журналістів.

Глава держави розповів, що для захисту Одеси будуть швидкі рішення. Зокрема, на місце командувача повітряного командування "Південь" Дмитра Карпенко - вже шукають іншу кандидатуру.

"Ми зараз боремося за Одесу, усилюємо ППО. Посилювати будемо і командування. Я сьогодні проговорив це питання, щодо заміни командувача ПВК "Південь" Карпенко. Я думаю, знайдуть іншу кандидатуру. Тому що треба реагувати вчасно, швидко, незважаючи, як би нам не було важко", - заявив Зеленський.

Він додав, що як би не було важко реагувати, але треба максимально захищати людей, Одесу та інші регіони України.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, що росіяни приблизно в останній тиждень-півтора дуже часто почали атакувати Одесу та Одеську область.

Зокрема, в ніч на суботу, 13 грудня, регіон пережив одну з наймасштабніших атак з початку війни. Окупанти прицільно били ракетами і дронами по енергетичній інфраструктурі, щоб занурити область в темряву і холод.

В результаті Одеса близько 5 днів була без електрики, а місто Арциз і зовсім, за словами мера, може залишитися без світла до 26 грудня.

Крім цих атак, 14 грудня ворог завдав удару 20 дронами по мосту в Затоці, а вже 18 грудня був обстріл мосту біля села Маяки. Так, 19 грудня в Одеській ОВА повідомили, що у зв'язку з атакою рух вантажного транспорту по трасі М-15 "Одеса-Рені" перекрито.

Також ми писали, що ввечері 19 грудня росіяни завдали ракетного удару по портовій інфраструктурі Одеської області. Були руйнування та інші наслідки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Одеса Війна в Україні
Новини
Відключення тривають: в "Укренерго" визначилися з графіками на 21 грудня
Відключення тривають: в "Укренерго" визначилися з графіками на 21 грудня
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ