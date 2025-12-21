Гегсет поставив умову Мадуро після нового захоплення танкера біля берегів Венесуели
США продовжать затримувати танкери, що виходять із Венесуели, доти, доки режим президента країни Ніколаса Мадуро не поверне "всі вкрадені американські активи".
Про це заявив міністр війни США Піт Гегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Х.
"Президент Трамп (Дональд - ред.) ясно дав зрозуміти: блокада танкерів із санкціонованою нафтою, які виходять із Венесуели або прямують до неї, залишиться в повній силі, поки злочинне підприємство Мадуро не поверне всі вкрадені американські активи". - написав Хегсет.
За його словами, Штати "не здригнувшись" проводитимуть морські операції з перехоплення танкерів із санкціонованою нафтою, а "насильство, наркотики і хаос" не контролюватимуть Західну півкулю.
"Міністерство війни спільно з нашими партнерами з Берегової охорони, не здригнувшись, проводитиме морські операції з перехоплення - в рамках операції "Південний Спис" - для демонтажу незаконних злочинних мереж", - написав міністр війни США.
Зазначимо, 20 грудня Берегова охорона США перехопила черговий танкер із нафтою біля берегів Венесуели. Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, коментуючи кадри операції, наголосила: Вашингтон продовжить переслідувати незаконні перевезення санкційної нафти, яка фінансує "наркотероризм у регіоні".
Що передувало
Раніше Трамп в одному зі своїх постів у Х пригрозив Венесуелі Армадою США, якщо Ніколас Мадуро не поверне Штатам "усю нафту, землю та іншу власність, яку вони раніше вкрали".
"Венесуела повністю оточена найбільшою Армадою в історії Південної Америки. Вона тільки зростатиме, і потрясіння для них буде таке, якого вони ще ніколи не бачили - доти, доки вони не повернуть Сполученим Штатам Америки всю нафту, землю та іншу власність, яку вони раніше вкрали в нас", - писав Трамп.
Як відомо, попередник Ніколаса Мадуро, нині покійний венесуельський лідер Уго Чавес у першому десятиріччі цього століття націоналізував родовища нафти, примусивши своїм указом компанії зі США та інших західних країн віддати контрольні пакети акцій у них венесуельській державній нафтовій корпорації PDVSA.
Взаємини між США та Венесуелою
На сьогодні напруженість між Каракасом і Вашингтоном поступово переростає у ворожнечу: Трамп днями не виключив військової кампанії проти Венесуели в майбутньому.
Також президент США заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією".
Штати вже не раз здійснювали операції із захоплення танкерів, що виходять або входять у порти Венесуели. Наприклад, 10 грудня американські військові перехопили і взяли під контроль нафтовий танкер, який перебував під санкціями, поблизу берегів Венесуели.
Уряд Мадуро охарактеризував дії США як спробу захопити нафтові запаси Венесуели, найбільші у світі.