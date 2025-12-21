ua en ru
Нд, 21 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

Гегсет поставив умову Мадуро після нового захоплення танкера біля берегів Венесуели

Неділя 21 грудня 2025 03:14
UA EN RU
Гегсет поставив умову Мадуро після нового захоплення танкера біля берегів Венесуели Фото: міністр війни США Піт Хегсет (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

США продовжать затримувати танкери, що виходять із Венесуели, доти, доки режим президента країни Ніколаса Мадуро не поверне "всі вкрадені американські активи".

Про це заявив міністр війни США Піт Гегсет, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його пост у Х.

"Президент Трамп (Дональд - ред.) ясно дав зрозуміти: блокада танкерів із санкціонованою нафтою, які виходять із Венесуели або прямують до неї, залишиться в повній силі, поки злочинне підприємство Мадуро не поверне всі вкрадені американські активи". - написав Хегсет.

За його словами, Штати "не здригнувшись" проводитимуть морські операції з перехоплення танкерів із санкціонованою нафтою, а "насильство, наркотики і хаос" не контролюватимуть Західну півкулю.

"Міністерство війни спільно з нашими партнерами з Берегової охорони, не здригнувшись, проводитиме морські операції з перехоплення - в рамках операції "Південний Спис" - для демонтажу незаконних злочинних мереж", - написав міністр війни США.

Зазначимо, 20 грудня Берегова охорона США перехопила черговий танкер із нафтою біля берегів Венесуели. Міністр внутрішньої безпеки США Крісті Ноем, коментуючи кадри операції, наголосила: Вашингтон продовжить переслідувати незаконні перевезення санкційної нафти, яка фінансує "наркотероризм у регіоні".

Що передувало

Раніше Трамп в одному зі своїх постів у Х пригрозив Венесуелі Армадою США, якщо Ніколас Мадуро не поверне Штатам "усю нафту, землю та іншу власність, яку вони раніше вкрали".

"Венесуела повністю оточена найбільшою Армадою в історії Південної Америки. Вона тільки зростатиме, і потрясіння для них буде таке, якого вони ще ніколи не бачили - доти, доки вони не повернуть Сполученим Штатам Америки всю нафту, землю та іншу власність, яку вони раніше вкрали в нас", - писав Трамп.

Як відомо, попередник Ніколаса Мадуро, нині покійний венесуельський лідер Уго Чавес у першому десятиріччі цього століття націоналізував родовища нафти, примусивши своїм указом компанії зі США та інших західних країн віддати контрольні пакети акцій у них венесуельській державній нафтовій корпорації PDVSA.

Взаємини між США та Венесуелою

На сьогодні напруженість між Каракасом і Вашингтоном поступово переростає у ворожнечу: Трамп днями не виключив військової кампанії проти Венесуели в майбутньому.

Також президент США заявив, що режим президента Венесуели Ніколаса Мадуро оголошено "іноземною терористичною організацією".

Штати вже не раз здійснювали операції із захоплення танкерів, що виходять або входять у порти Венесуели. Наприклад, 10 грудня американські військові перехопили і взяли під контроль нафтовий танкер, який перебував під санкціями, поблизу берегів Венесуели.

Уряд Мадуро охарактеризував дії США як спробу захопити нафтові запаси Венесуели, найбільші у світі.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Венесуела Піт Гегсет
Новини
Відключення тривають: в "Укренерго" визначилися з графіками на 21 грудня
Відключення тривають: в "Укренерго" визначилися з графіками на 21 грудня
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ