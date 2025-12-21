ua en ru
Переговори конструктивні і триватимуть 2 дні: посланник Путіна про зустріч у США щодо України

Неділя 21 грудня 2025 00:44
Переговори конструктивні і триватимуть 2 дні: посланник Путіна про зустріч у США щодо України Фото: Кирило Дмитрієв (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Спецпосланець Путіна Кирило Дмитрієв заявив, що переговори у США з питання завершення війни в Україні проходять конструктивно. За його словами, вони триватимуть два дні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокремлівське ТАСС.

"Дискусії проходять конструктивно. Почалися і триватимуть сьогодні, і також триватимуть завтра", - сказав Дмитрієв "журналістам".

Мирний план Трампа

Нагадаємо, що Україна спільно зі США та Європою вже протягом місяця доопрацьовують американський мирний план, який було презентовано в листопаді, а від самого початку він містив пункти, які були явно на користь Росії. Саме з цієї причини сторони регулярно проводять зустрічі, щоб зробити його більш прийнятним для Києва.

Так, 19 грудня в Маямі відбувся черговий раунд переговорів секретаря РНБО Рустема Умерова з американськими та європейськими партнерами. За її підсумками він повідомив, що сторони домовилися про подальші кроки і продовження роботи найближчим часом.

Перед цим візитом Зеленський говорив, що на зустрічі планують обговорити мирний план США з 20 пунктів, гарантії безпеки та договір про відновлення України.

Також у ЗМІ анонсували, що в суботу, 20 грудня, до Маямі вилетів Дмитрієв, щоб провести переговори зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом і зятем президента США Джаредом Кушнером.

До слова, Зеленський учора повідомив, що Америка запропонувала провести тристоронню зустріч України, США та Росії на рівні радників з нацбезпеки. Президент додав, що Київ підтримує цю ідею.

