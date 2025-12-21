У Румунії із січня 2026 року відкриють другий за величиною логістичний хаб для України
У Європі з січня 2026 року запрацює другий за величиною логістичний центр НАТО, який координуватиме і забезпечуватиме постачання озброєння для України. Він буде розміщений у Румунії.
Про це заявив заступник командувача НАТО з питань підтримки України Майк Келлер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Romania.
Як пише видання, логістичний хаб працюватиме за аналогією і в тандемі з уже наявним центром у Жешуві (Польща).
Завдяки новому центру, НАТО зможе подвоїти максимальний обсяг транзиту військової допомоги, який партнери постачають Україні. Зокрема, це стосується і механізму PURL, згідно з яким США продають для України озброєння, а європейські країни оплачують його.
Defense Romania зазначає, що до теперішнього часу база в Жешуві була головною транспортною артерією, через яку Україна отримувала озброєння для можливості вести бойові дії. Однак залежність від єдиного великого пункту пропуску являла собою стратегічні ризики і вразливості.
Своєю чергою запуск центру в Румунії, який заплановано на кінець січня, забезпечить НАТО стабільний південний маршрут, необхідний для постачання фронту на Донбасі та прибережних районів.
"Новий центр у Румунії перейде під пряме командування НАТО та буде інтегрований у систему зіставлення оперативних потреб (артилерія, протиповітряна оборона, радіоелектронна боротьба) з можливістю донорів", - ідеться в публікації.
Також генерал Келлер розповів про масштаби допомоги Україні. За його словами, у 2025 році партнери доставили близько 220 тисяч тонн військових вантажів. Операцію підтримали 9000 вантажівок, 1800 залізничних вагонів і більш ніж 500 стратегічних авіаперевезень.
Також Келлер розповів, як відбуваються поставки озброєнь Україні з боку США за механізмом PURL.
"Сполучені Штати не чекають остаточної оплати, перш ніж почати поставку. Як тільки оголошується про пакет PURL, починається постачання матеріалів", - сказав він.
Допомога Україні
Нагадаємо, днями Марк Келлер заявив, що поставки зброї та матеріалів в Україну не скоротилися попри рішення адміністрації Трампа припинити "прямі пожертвування". Він підкреслив, що поставки тривають без перерви.
Зазначимо, що на початку грудня глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що п'ять країн виділили Україні 1 млрд доларів, щоб закупити нашій країні зброю за програмою PURL. Зокрема, українські захисники отримав ракети для систем ППО Patriot.
Крім того, 12 грудня заступниця генсека НАТО Радміла Шекерінська заявила, що Україна отримає озброєння зі складів США на суму близько 5 млрд доларів. Це буде зроблено в рамках ініціативи PURL і до кінця 2025 року.
Детальніше про те, як працює програма PURL від НАТО - читайте в матеріалі РБК-Україна.