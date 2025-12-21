США захопили третій танкер біля берегів Венесуели, - Bloomberg

У неділю, 21 грудня, США захопили третій нафтовий танкер біля берегів Венесуели. Захоплення сталося в той час, як американський лідер Дональд Трамп посилює нафтову блокаду уряду Ніколаса Мадуро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

За словами джерела, йдеться про танкер Bella 1, який перебуває під санкціями США. Він каже, що судно під панамським прапором прямувало до Венесуели для навантаження.

Bloomberg зазначає, що затримання послідувало за захопленням супертанкера Centuries рано вранці в суботу, 20 грудня, а також ще одного танкера Skipper 10 грудня.

Що ж стосується вчорашнього інциденту, видання пише, що судно Centuries не фігурувало у відкритому списку санкцій США. За словами джерел, цей танкер плив під панамським прапором, а права на нафту належать китайській компанії.

Незабаром заступник прес-секретаря Білого дому Анна Келлі написала в Х, що на танкері була нафта компанії PDVSA, яка під санкціями США.

У відповідь віцепрезидент і міністр нафти Венесуели Дельсі Родрігес засудила "крадіжку і викрадення" танкера, назвавши цей крок "серйозним актом піратства" з боку уряду США.