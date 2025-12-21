ua en ru
Нд, 21 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

У Грабовському мешкали люди, які відмовилися від евакуації, - Сумська ОВА

Неділя 21 грудня 2025 20:15
UA EN RU
У Грабовському мешкали люди, які відмовилися від евакуації, - Сумська ОВА Фото: у селі Грабовське жили близько 50 людей, які відмовилися від евакуації (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Вчора у суботу, 20 грудня, росіяни примусово вивезли близько 50 людей з села Грабовське Сумської області. У цьому населеному пункті залишалися люди, які відмовлялися евакуюватися на більш безпечні території України.

Про це заявив заступник начальника Сумської ОВА Володимир Бабич, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

Він зазначив, що Сумська область живе в режимі евакуації з 2023 року і ці заходи відбуваються регулярно.

"Під евакуацію потрапило прикордоння. І це 87,5 тисяч населення, серед яких 8700 діток. Ці заходи проводяться на регулярній основі. І зараз в прикордонні ще залишаються невивезеними 32 тисячі людей. І в тому числі 604 дитини. Хочу зазначити, що дітки з гарячої і червоної зони вивезені всі, (а цифри - ред.), які названі - вони в дальньому прикордонні знаходяться", - сказав Бабич.

Заступник глави ОВА наголосив, що влада постійно проводить роз'яснювальні роботи, щоб населення евакуювалося. І ті з людей, хто не проводить свою евакуацію - наражають себе на велику небезпеку.

Щодо Грабовського, Бабич зазначив, що у Краснопільській громаді теж триває евакуація, а в самому вищевказаному селі було близько 50 людей. У найближчих населених пунктах - теж було 20 до 30 людей.

Водночас 56%, або ж дві третини населення, яке перебуває у зоні примусової евакуацію - в письмовій формі відмовляється евакуюватися.

"Вони це пишуть, заявляють в категоричній формі, але натомість проводиться постійна робота, агітаційне роз'яснювання, щоб їх звідти вивезти. Так стало і в самому Грабовському, де мешкали виключно всі мешканці, які відмовилися від евакуації. Хочу ще сказати, що село Грабовське і Краснопільська громада знаходяться безпосередньо на кордоні із Російською Федерацією", : пояснив заступник глави ОВА.

Він додав, що наразі там працюють військові в проводяться стабілізаційні дії. Проте коментувати ситуацію мають самі військову, оскільки ОВА там фізично не присутня.

На питання, чи збирається влада активізувати евакуацію в зв'язку з тим, що РФ перетинає кордон на нових ділянках, Бабич зазначив, що евакуація триває хвилями. Коли бойові дії стихають - вона сповільнюється, а коли зростають - тоді посилюється.

"Тому такі хвилі ми спостерігаємо. За останню добу у нас евакуйовано 22 особи з прикордоння. Це, в тому числі, з Краснопільської громади. Всі вони доставлені в транзитні центри. Всім їм забезпечена допомога, відповідне оформлення і таке інше. Подальше їх доля вони визначають там, в транзитному центрі, в спокійних і безпечних умовах", - резюмував він.

Що передувало

Нагадаємо, 20 грудня в ЗМІ з'явилася інформація, що росіяни зайшли в село Грабовське і примусово вивезли звідти приблизно 50 осіб.

Сьогодні уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець підтвердив цю інформацію, зазначивши, що ворог затримав людей 18 грудня, утримуючи їх без доступу до зв'язку та належних умов, а вже 20 числа людей вивезли до Росії.

Начальник управління комунікацій Групи об'єднаних сил Віктор Трегубов теж підтвердив інформацію, додавши, що в основному серед 50 осіб - були цивільні чоловіки.

Також в Групі об'єднаних сил повідомили, що бої за населений пункт тривають і ЗСУ намагаються витіснити противника назад на територію РФ.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Війна в Україні
Новини
У Грабовському тривають бої, ЗСУ намагаються витіснити ворога до РФ
У Грабовському тривають бої, ЗСУ намагаються витіснити ворога до РФ
Аналітика
План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент План "Б" для України. Чому ЄС не схвалив кредит під заставу активів РФ