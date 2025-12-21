ua en ru
Мирна ініціатива США: що заявили Умєров та Віткофф після трьох днів перемовин у Маямі

Україна, США, Неділя 21 грудня 2025 22:18
UA EN RU
Мирна ініціатива США: що заявили Умєров та Віткофф після трьох днів перемовин у Маямі Фото: секретар РНБО України Рустем Умєров (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Україна та Сполучені Штати під час зустрічі в Маямі 19-21 грудня провели низку змістовних зустрічей, під час яких зосередили свою увагу на чотирьох ключових документах - частинах майбутньої мирної угоди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис керівника української делегації секретаря РНБО Рустема Умерова та заяву спецпосланця президента США Стіва Віткоффа.

За словами Умерова, за останні три дні у Флориді українська делегація провела "низку продуктивних і конструктивних зустрічей" з представниками США та європейських партнерів.

Українську сторону представляли сам Умеров та начальник Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Андрій Гнатов. Американську - спецпосланники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер, а також співробітник Білого дому Джош Груенбаум. Окрім цього, до обговорень долучилися ключові радники з нацбезпеки європейських країн.

"Окремо відбулася конструктивна зустріч у форматі США-Україна, під час якої основна увага була зосереджена на чотирьох ключових документах: продовженні опрацювання 20-пунктного плану; узгодженні позицій щодо багатосторонньої рамкової угоди про гарантії безпеки; узгодженні позицій щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки від США; а також продовженні опрацювання економічного плану розвитку (плану процвітання)", - зазначив Умеров.

Окремо сторони обговорили часові рамки та послідовність подальших кроків. Україна, за словами Умерова, залишається відданою досягненню справедливого і стійкого миру, зупиненню вбивств та досягнення гарантованої безпеки, щоб створити умови для післявоєнної відбудови, стабільності й довгострокового процвітання України.

"Мир має бути не лише припиненням бойових дій, а й достойною основою для стабільного майбутнього. Україна високо цінує лідерство та підтримку Сполучених Штатів, а також подальшу тісну координацію з партнерами на наступних етапах цієї важливої роботи", - зазначив Умеров.

Приблизно те ж саме опублікував Віткофф. Спецпосланець Трампа підтвердив, що під час переговорів обговорювали розробку мирного плану з 20 пунктів, узгоджували позиції щодо багатосторонніх гарантій безпеки та розробляли "план економічного розвитку та процвітання" для України.

"Україна залишається повністю прихильною до досягнення справедливого та сталого світу", - зазначив Віткофф.

Зазначимо, президент Володимир Зеленський підтвердив, що сьогодні, 21 грудня, у Флориді проходить вже третій день переговорів між делегаціями України та США щодо мирного плану. Після зустрічі глава держави очікує звіт від переговорної команди.

Нагадаємо, що чергова серія переговорів розпочалася в п'ятницю, 19 грудня, в Маямі. На порядку денному стояли питання загального плану з 20 пунктів, а також гарантії безпеки та договір про відновлення України.

