У Грабовському тривають бої, ЗСУ намагаються витіснити ворога до РФ

У селищі Грабовське, що у Сумській області, тривають бойові дії, українські сили оборони ведуть бої з російськими окупантами та намагаються витіснити їх на територію РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Угруповання об'єднаних сил у Telegram.

У військовому командуванні наголосили, що українські захисники докладають максимальних зусиль для знищення противника та відновлення контролю над населеним пунктом.

"Зараз у селищі Грабовське тривають бої. Українські оборонці докладають зусиль до вибиття окупантів на російську територію", - сказано у повідомленні.

Водночас військові спростували інформацію, яка з’являлася в медіапросторі, щодо присутності російських підрозділів у сусідньому селищі Рясне. За офіційними даними, на цей момент окупанти там відсутні.

Як уточнив начальник управління комунікацій УОС Віктор Трегубов у коментарі РБК-Україна, 20 грудня 2025 року російські війська переважаючими силами перетнули державний кордон України поблизу населеного пункту Грабовське, розташованого на кордоні з РФ у Краснопільській селищній громаді Сумської області.

"Внаслідок стрімкого наступу противника підрозділи Сил оборони України відійшли з кількох позицій у районі Грабовського. Зараз у селищі тривають бої. Попри окремі повідомлення в медіапросторі, в сусідньому селищі Рясне росіяни зараз відсутні", - зазначив він.

Також він прокоментував інформацію про вивезення росіянами цивільних з села. За його словами, після заходу росіян в населений пункт понад 50 цивільних громадян України були примусово вивезені на територію Російської Федерації.

Переважно це чоловіки й жінки старшого віку.

"Майже від усіх цих осіб раніше надійшли акти відмов евакуюватися на територію України. Але слід відзначити, що відмова від евакуації на територію України не легалізує дії окупаційних військ із примусового переміщення цивільних громадян України на територію РФ", - уточнив він.



Що передувало

Раніше в медіа з’являлися повідомлення про нібито прорив російських військ через державний кордон у Сумській області та їхній захід у село Грабовське. Також стверджувалося, що окупанти могли примусово вивезти понад 50 мешканців на територію РФ для так званих "фільтраційних процедур" і просуватися в бік інших населених пунктів.

Утім, у Сумській обласній військовій адміністрації тоді уточнили, що на тлі загострення ситуації в прикордонних громадах регіону триває евакуація цивільного населення. Зокрема, за даними ОВА, з Краснопільської громади частину жителів, які раніше відмовлялися виїжджати, евакуювали із застосуванням броньованого транспорту.