Макрон заявив про необхідність для Європи відновити контакти з Путіним

Європі доведеться знайти власний спосіб якось безпосередньо взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним, а не робити це через США, які активно просувають мирні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона, якого цитує Bloomberg .

"Або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією - у прозорості та асоціації з Україною. Знову буде корисно поговорити з Володимиром Путіним", - заявив президент Франції.

Макрон виступив після того, як лідери Європейського союзу вранці 19 грудня оголосили про згоду надати Україні позику в 90 млрд євро, відмовившись від ідеї конфіскувати заморожені активи Росії.

Але є ще одне важливе питання, і воно полягає в тому, що Європа вимагає місце за столом переговорів про мир в Україні. Зараз США перебрали на себе мирний процес, але незрозуміло, чи готовий Путін припинити війну, оскільки імперські амбіції Росії, судячи з усього, не зазнали змін.