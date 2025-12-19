ua en ru
Пт, 19 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Макрон заявив про необхідність для Європи відновити контакти з Путіним

Франція, П'ятниця 19 грудня 2025 09:59
UA EN RU
Макрон заявив про необхідність для Європи відновити контакти з Путіним Фото: президент Франції Еммануель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Антон Корж

Європі доведеться знайти власний спосіб якось безпосередньо взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним, а не робити це через США, які активно просувають мирні переговори.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона, якого цитує Bloomberg.

"Або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією - у прозорості та асоціації з Україною. Знову буде корисно поговорити з Володимиром Путіним", - заявив президент Франції.

Макрон виступив після того, як лідери Європейського союзу вранці 19 грудня оголосили про згоду надати Україні позику в 90 млрд євро, відмовившись від ідеї конфіскувати заморожені активи Росії.

Але є ще одне важливе питання, і воно полягає в тому, що Європа вимагає місце за столом переговорів про мир в Україні. Зараз США перебрали на себе мирний процес, але незрозуміло, чи готовий Путін припинити війну, оскільки імперські амбіції Росії, судячи з усього, не зазнали змін.

"Ми, європейці та українці, зацікавлені у пошуку правильної структури для належного відновлення участі в цій дискусії. В іншому випадку ми будемо обговорювати це між собою з переговірниками, які потім самостійно підуть і обговорюватимуть це з росіянами. Це не ідеально", - зазначив Макрон у своєму виступі..

Нагадуємо, що тим часом Росія готує контакти зі США для уточнення, як змінився мирний план Дональда Трампа після його узгодження з Україною. При цьому прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков нагадав, що останніми тижнями американські перемовники на чолі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом проводили консультації щодо цього плану.

Ввечері 15 грудня в Берліні завершився черговий раунд переговорів щодо мирного плану. В переговорах взяли участь президент України Володимир Зеленський, лідери ЄС та спецпредставник президента США Стів Віткофф - останній заявив про "відчутний прогрес" за підсумками зустрічей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Україна Російська Федерація Мирні переговори мирний план США
Новини
Євросоюз схвалив рішення про надання Україні допомоги на 90 мільярдів євро
Євросоюз схвалив рішення про надання Україні допомоги на 90 мільярдів євро
Аналітика
"Українці не поділяють думку "віддайте Донбас і війна закінчиться", – Антон Грушецький, КМІС
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "Українці не поділяють думку "віддайте Донбас і війна закінчиться", – Антон Грушецький, КМІС