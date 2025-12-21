У Макрона заявили про підготовку до можливих переговорів з Путіним

Єлисейський палац вітає заяву Кремля про готовність російського диктатора Володимира Путіна до переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV .

У Макрона заявили, що "найближчими днями" вирішать, на яких умовах можуть відбутися переговори з Путіним.

"Ми вітаємо те, що Кремль дав публічну згоду на такий підхід. Найближчими днями ми повідомимо про найкращий спосіб дій", - зазначили в Єлисейському палаці.