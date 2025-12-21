ua en ru
У Макрона заявили про підготовку до можливих переговорів з Путіним

Франція, Неділя 21 грудня 2025 14:47
UA EN RU
У Макрона заявили про підготовку до можливих переговорів з Путіним Фото: російський диктатор Володимир Путін та президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Єлисейський палац вітає заяву Кремля про готовність російського диктатора Володимира Путіна до переговорів з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFM TV.

У Макрона заявили, що "найближчими днями" вирішать, на яких умовах можуть відбутися переговори з Путіним.

"Ми вітаємо те, що Кремль дав публічну згоду на такий підхід. Найближчими днями ми повідомимо про найкращий спосіб дій", - зазначили в Єлисейському палаці.

Переговори Макрона та Путіна

Нагадаємо, кілька днів тому президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європі доведеться знайти власний спосіб безпосередньо взаємодіяти з російським диктатором Володимиром Путіним, а не через США, які активно просувають мирні переговори.

"Або буде досягнуто міцного миру, або ми знайдемо способи для європейців відновити діалог з Росією - у прозорості та асоціації з Україною. Знову буде корисно поговорити з Володимиром Путіним", - сказав президент Франції, додавши, що Європа вимагає місце за столом переговорів про мир в Україні.

У відповідь речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Путін готовий вести діалог із Макроном.

Володимир Путін Франція Російська Федерація Еммануель Макрон
