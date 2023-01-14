На шляху до ЄС та НАТО, військова допомога союзників і погода на вихідні: новини за 13 січня

Президент України Володимир Зеленський уточнив, що для перемоги у війні над Росією Україні необхідні сучасні танки та артилерія , а також посилення санкційного тиску на країну-агресора та створення міжнародного трибуналу щодо злочину агресії РФ. Він ввів у дію рішення РНБО України щодо питань енергетичної безпеки та невідкладних заходів із забезпечення роботи національної економіки, а також мав телефонну розмову з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою .

Детальніше про те, що сталося у п’ятницю, 13 січня, - у матеріалі РБК-Україна .

Війна Росії проти України: останні новини

У Соледарі йдуть бої, а ЗСУ завдають втрат окупантам у Херсонській області, за даними вечірнього зведення Генштабу. Крім того, сьогодні росіяни завдали 55 ударів по прикордонних районах Сумської області, використовуючи ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидали з безпілотників.

Оновлено карту війни в Україні станом на 13 січня: дані розвідки Британії.

Нагадаємо, що українські бійці за минулу добу ліквідували ще 740 окупантів. Також "приземлили" російський штурмовик Су-25 і знищили три склади боєприпасів, уразили три райони зосередження живої сили та військової техніки противника.

Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк розповіла, що наразі спостерігаються ознаки підготовки ворогом до нового масованого обстрілу України. При цьому гарною новиною стало те, що Україна отримає від Ізраїлю сучасні технології оповіщення про повітряну загрозу.

Україна на шляху до світових спільнот - Євросоюзу та НАТО

Україна сподівається пройти увесь шлях до вступу в Європейський союз менше, ніж за два роки. А міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що країна де-факто стала членом НАТО, а скоро стане і де-юре.

Водночас Європейський союз, за словами очільника Європарламенту Урсули фон дер Ляєн, перерахує перший транш макрофінансової допомоги Україні вже цього місяця.

Проте були й сумні новини: напад Росії на території України призвів до масштабних матеріальних збитків довкіллю. За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, станом на 13 січня 2023 року сума шкоди досягла 46 млрд доларів.

Військова допомога союзників України триває

Міжнародні партнери вже надають Україні важку техніку для боротьби проти російської агресії. Постачання продовжуватимуться й надалі.

Уряд Італії ухвалив рішення про передачу Україні батареї зенітно-ракетного комплексу SAMP/T, яка здатна збивати, у тому числі, балістичні ракети.

У Міноборони Франції окреслили терміни передачі Україні легких колісних танків AMX-10RC. Там сподіваються поставити їх за два місяці.

Проте суперечливим стало питання одержання Україною важких танків, вироблених у Німеччині. Наразі Україна перебуває за пів кроку до вирішення теми танків, а обіцянка Польщі надати танки Leopard є потужним кроком. Нагадаємо, що Україна хоче зібрати танкову бригаду із Leopard. Вже п’ять країн готові передати Збройним силам України ці танки. Проте канцлер Олаф Шольц заявив, що Німеччина ретельно зважуватиме кожен крок, вирішуючи, чи відправляти в Україну бойові танки.

Водночас міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт вирішила подати у відставку. Це стало результатом скандалу, що розгорівся на початку грудня минулого року у Німеччині через нестачу боєприпасів, зокрема до ЗРК Gepard, які передавали Україні. Тоді міністра Ламбрехт критикували за те, що під час її керівництва ситуація з постачанням до німецької армії лише погіршилася.

Крім того, минулого грудня Міноборони Німеччини відмовилося від пропозиції Польщі передати Україні системи протиповітряної оборони Patriot. Тоді Ламбрехт заявляла, що ці системи призначені для розгортання виключно на території НАТО, проте вже у січні цього року Берлін пообіцяв передати Україні цілу батарею Patriot.

Чи з’явився в Україні новий штам COVID і погода на вихідні

Станом на сьогодні в Україні не виявлено нового штамму Omicron XBB.1.5. При цьому у країні циркулюють вісім різновидів коронавірусу, розповів головний санітарний лікар Ігор Кузін. Він підтвердив, що в Україні не планують вводити локдаун через коронавірус в умовах війни. Мова може йти лише про локальні обмеження.

В Україні у найближчі п'ять діб, 13-18 січня, прогнозується поступове підвищення температури. Морози почнуть відступати з понеділка.