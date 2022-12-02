У Німеччині розгорівся скандал через нестачу боєприпасів: що сталося і до чого тут Україна

Глава Міноборони Німеччини Крістіне Ламбрехт опинилася під сильним тиском. В уряді критикують міністра через брак боєприпасів у Бундесвері.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

"Крістіне Ламбрехт, яка є представником Соціал-демократичної партії (СДПН) канцлера Олафа Шольца, зіткнувся з критикою через повільне розгортання витрат на оборону, попри абсолютно новий спеціальний фонд озброєння в 100 мільярдів євро. Невдоволеність загострилась після того, як з'ясувалося, що вона не змогла швидко закупити нові необхідні боєприпаси для ЗС Німеччини", - пише видання.

Як зазначають ЗМІ, з огляду на те, що про нестачу боєприпасів було відомо ще з моменту вступу Ламбрехт на посаду в грудні минулого року, ця ситуація лише погіршилася.

Оскільки, як пише Politico, Німеччина передала Україні таку зброю, як Panzerhaubitze 2000, та відповідні боєприпаси. Тож тепер стає незрозумілим, як надалі будуть забезпечуватись передані гаубиці Україні.

Разом з тим ЗМІ повідомляють, що для деяких систем зброї у Німеччини може залишитися боєприпасів лише на кілька годин бою, якщо почнеться війна.

Тож, намагаючись усунути критичні недоліки в останній момент, Ламбрехт у вівторок написала міністру фінансів Німеччини Крістіану Лінднеру, закликаючи його "негайно виділити значні суми бюджетних коштів для закупівлі нових боєприпасів".

Проте Лінднер, який є членом ліберальної Вільної демократичної партії (FDP), відхилив це прохання в четвер у пікантному листі, який побачив зявився в розпорядженні ЗМІ, та надіслав від його імені держсекретаря Штеффен Заебіш, який запропонував Ламбрехт "спочатку зробити своє домашнє завдання, перш ніж просити про фінансову допомогу".

Різка критика Ламбрехт надійшла також від "Зелених", іншого партнера Шольца по коаліції.

Так, представниця партії з питань оборони Сара Нанні та представник з питань бюджету Себастьян Шефер випустили у четвер спільний пресреліз, в якому йдеться, про те, що Німеччина далека від досягнення цілей НАТО щодо боєприпасів .

"Незрозуміло, чому боєприпаси не були в списку завдань Міністерства оборони щонайменше після повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого", - заявили законодавці.