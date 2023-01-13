Зеленський обговорив з прем'єром Албанії посилення допомоги та українську формулу миру

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 13 січня, провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Албанії Еді Рамою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського у Telegram .

Президент привітав із 30-річчям дипвідносин між країнами та відзначив рішення Албанії відкрити посольство у Києві.

"Обговорили ситуацію на фронті, важливість нарощування безпекової допомоги Україні, підтримку формули миру з боку Албанії", - написав Зеленський.

Нагадаємо, Албанія вперше за 30 років дипвідносин відкриє своє посольство в Україні.

Еді Рама зазначав, що Албанія вийшла з пекла та прагне до Євросоюзу.

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