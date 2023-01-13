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Зеленський ввів у дію рішення РНБО про енергобезпеку та забезпечення роботи економіки

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П'ятниця 13 січня 2023 21:32
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про енергобезпеку та забезпечення роботи економіки Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо питань енергетичної безпеки та невідкладних заходів із забезпечення роботи національної економіки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.

Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 січня 2023 року "Щодо стану виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки та невідкладних заходів із забезпечення роботи національної економіки під час осінньо-­зимового періоду 2022/23 року в умовах особливого періоду".

Більшість його пунктів засекречені. Також два укази президента були визнанні такими, що втратили чинність. Вони стосувались:

  • Питань розвитку атомно-промислового комплексу та створення ядерно­-паливного циклу в контексті гарантування енергетичної безпеки України;
  • Невідкладних заходів щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях.

Контроль за виконанням було покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.

Нагадаємо, що з середини лютого Києву можна буде не боятися блекауту. Навіть якщо система і не працюватиме, то все одно люди будуть отримувати тепло і воду.

Крім того, додамо, що Україна вибудувала стратегію із захисту об'єктів енергетичної інфраструктури у зв'язку з постійними російськими атаками.

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