Зеленський ввів у дію рішення РНБО про енергобезпеку та забезпечення роботи економіки
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо питань енергетичної безпеки та невідкладних заходів із забезпечення роботи національної економіки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.
Зеленський ввів в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 13 січня 2023 року "Щодо стану виконання рішень Ради національної безпеки і оборони України з питань енергетичної безпеки та невідкладних заходів із забезпечення роботи національної економіки під час осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах особливого періоду".
Більшість його пунктів засекречені. Також два укази президента були визнанні такими, що втратили чинність. Вони стосувались:
- Питань розвитку атомно-промислового комплексу та створення ядерно-паливного циклу в контексті гарантування енергетичної безпеки України;
- Невідкладних заходів щодо стабілізації соціально-економічної ситуації в Донецькій та Луганській областях.
Контроль за виконанням було покладено на секретаря РНБО Олексія Данілова.
Нагадаємо, що з середини лютого Києву можна буде не боятися блекауту. Навіть якщо система і не працюватиме, то все одно люди будуть отримувати тепло і воду.
Крім того, додамо, що Україна вибудувала стратегію із захисту об'єктів енергетичної інфраструктури у зв'язку з постійними російськими атаками.
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