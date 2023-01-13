Росіяни обстріляли Сумську область різних видів зброї: є пошкодження
Фото: росіяни обстріляли Сумську область різних видів зброї (GettyImages)
Сьогодні, 13 січня, росіяни завдали 55 ударів по прикордонним районам Сумської області, окупанти використали різні види озброєння: ракети, міни, снаряди та вибухові пристрої, які скидав з безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Під російський обстріл сьогодні потрапило три громади, в результаті атаки там було пошкоджено цивільну інфраструктуру та лінії електромереж.
Зокрема:
- Есманьську громаду росіяни обстріляли бстріляли з мінометів та реактивної системи залпового вогню "Град", загалом зафіксовано 30 прильотів. Пошкоджений будинок та кілька подвір‘їв місцевих мешканців.
Фото: наслідки обстрілів у Есманьській громаді.
- Білопільську громаду ворог ударив із мінометів, по громаді було 14 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджена школа в селі Павлівки, приватний житловий будинок та лінії електромереж.
- По Краснопільській громаді окупанти здійснили ракетний обстріл з гвинтокрила, було зафіксовано 8 прильотів. Проте згодом росіяни скинули ще й 3 вибухові пристрої із безпілотників.
"У всіх випадках - без жертв та постраждалих", - заявив Живицький.
Нагадаємо, сьогодні російські військові з реактивної артилерії завдали атаки по території Сумської та Чернігівської областей.
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