У Мінприроди назвали суму збитків довкіллю від нападу Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Мінприроди.

За словами міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Руслана Стрільця, станом на 13 січня 2023 року сума шкоди досягла 46 мільярдів доларів..

"Основну частину нарахованих збитків на сьогодні складає забруднення повітря - 27 мільярдів доларів. Лише за десять місяців внаслідок російського вторгнення в повітря потрапило понад 42 мільйони тонн парникових газів. Цей обсяг можна порівняти із річними викидами Болгарії", - сказав міністр.

Повідомляється, що основними причинами для викидів стали лісові пожежі та атаки окупантів на об’єкти енергетичної інфраструктури. В результаті цього згоріло понад 680 тисяч тонн нафти та пального.

Стрілець відзначив, що в результаті війни шкоди завдано майже третині українських лісів. При цьому щонайменше 23,3 тис га з них - вигоріли вщент. Що стосується земель, то в цій сфері сума шкоди складає 18 мільярдів доларів.

Починаючи з 24 лютого 2022 року спеціалісти задокументували майже 2,300 злочинів проти довкілля.