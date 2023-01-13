Збитий літак і 740 ліквідованих окупантів: Генштаб назвав нові втрати РФ
Фото: втрати російських військ складають вже близько 114 130 убитими (GettyImages)
Українські бійці за минулу добу ліквідували ще 740 окупантів. Також було "приземлено" черговий літак противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.01.23 орієнтовно склали:
- особового складу - близько 114130 (+740) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3098 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 6167 (+8) од,
- артилерійських систем - 2086 (+4) од,
- РСЗВ - 437 (+0) од,
- засоби ППО - 218 (+0) од,
- літаків - 286 (+1) од,
- гелікоптерів - 276 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1865 (+0),
- крилаті ракети - 723 (+0),
- кораблі /катери - 7 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4833 (+7) од,
- спеціальна техніка - 184 (+0).
Нагадаємо, нещодавно українські морпіхи показали, як б'ють окупантів під Мар'їнкою.
Додамо, як повідомили в Офісі президента, втрати росіян під Бахмутом та Соледаром, де точаться найжорстокіші бої, можуть сягати 20 тисяч.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.