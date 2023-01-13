ua ru
Пт, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Кулеба: ми зараз за півкроку до вирішення теми танків

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 13 січня 2023 21:10
Кулеба: ми зараз за півкроку до вирішення теми танків Фото: Дмитро Кулеба, очільник МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Україна знаходиться за півкроку до вирішення теми танків, а обіцянка Польщі надання Leopard є потужним кроком.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на розмову із журналістом Вадимом Карп'яком, опублікованій в Instagram.

"Ми зараз за півкроку до вирішення теми танків. Французи завдали "першого удару" по цій стіні з легкого колісного танку. Французи зробили перший крок, потім поляки", - заявив Кулеба.

Міністр відзначив уряд Польщі, оскільки в січні ще з'являться новини в плані постачанні зброї і танків Україні.

"Це ще більш важливо чим Leopard. Обіцянка Leopard це другий потужний крок, який спонукав інші країни говорити, що теж готові це зробити.... Тут британці виходять і кажуть, що зроблять цей крок. Я поки нічого зайвого не буду казати, але думаю, що все буде добре", - додав Кулеба.

Також міністр зазначив, що з огляду на всю інформацію та логіки процесу, який набрав обертів, Німеччина погодиться на передачу Україні танків Leopard. Чи це буде пряма передача з Німеччини, чи дозвіл іншим країнам, це вже питання Німеччини, але Україна ці танки отримає.

Нагадаємо, що Україна хоче зібрати танкову бригаду із Leopard. Вже п’ять країн готові передати Збройним силам України ці танки.

ЗСУ отримають важкі французькі бронеавтомобілі AMX-10RC, які називають легкими танками. Очікується, що вони можуть посилити бойовий потенціал української армії.

Раніше прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявляв, що він разом із Дудою веде переговори про створення коаліції для передачі Україні танків Leopard 2.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Польща Дмитро Кулеба МИД Украины Війна в Україні
NEWS
Британія в понеділок оголосить про передачу Україні танків Challenger 2, - ЗМІ
Британія в понеділок оголосить про передачу Україні танків Challenger 2, - ЗМІ
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам