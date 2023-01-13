ua ru
Пт, 13 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Карта війни в Україні на 13 січня: дані розвідки Британії

Новость на русском →
П'ятниця 13 січня 2023 15:09
Карта війни в Україні на 13 січня: дані розвідки Британії Фото: на сході України тривають запеклі бої (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські окупанти продовжують спроби наступальних дій на Донбасі. Ворог намагається атакувати українські позиції на кількох напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту, опубліковану у Twitter Міноборони Британії.

Так, згідно з даними британської розвідки, росіяни завдають намагання штурмувати українців у Луганській та Донецькій областях, а саме біля Сватового, Кремінної, Соледара та Бахмута. У районі двох останніх населених пунктів продовжуються запеклі бої.

Варто зазначити, що російське командування вже поспішило оголосити про захоплення Соледара, проте у Збройних Силах цю інформацію спростовують. Там запевнили, що бої у місті продовжуються.

Ситуація на інших ділянках фронту – стабільна. Обидві сторони продовжують артилерійські дуелі. Тим часом Сили оборони України відпрацьовують за тиловими позиціями ворога на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей.

Карта війни в Україні на 13 січня: дані розвідки Британії

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що Росія щодня втрачає у війні близько 500-600 військових. Якщо говорити про українські втрати, то вони становлять лише десяту частину цього.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Великобританія Російська Федерація ВСУ
NEWS
ЗСУ спростували заяву Росії про "захоплення" Соледара
ЗСУ спростували заяву Росії про "захоплення" Соледара
DAILY
Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Як українські військові боронять Мар’їнку і чому вона важлива росіянам